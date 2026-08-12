Σπασμένο γεφύρι στον Μπουρνιά

18:02 12/08
Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια καθίζηση του δρόμου στο σημείο προς τη γράνα, που μειώνει το πλάτος του οδοστρώματος.
Οπως διαπιστώσαμε, η κατάσταση είναι επικίνδυνη, καθώς ο δρόμος έχει κίνηση και καθημερινά περνούν από κει μεγάλα και βαριά οχήματα, με τα οποία επιδεινώνεται η σοβαρή ζημιά και αυξάνεται η επικινδυνότητα.
Μέχρι τώρα, όπως μας ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχει αδιαφορία. Αμεσα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει να κάνει αυτοψία και να δρομολογήσει τις παρεμβάσεις, που θα άρουν την επικινδυνότητα και θα θωρακίσουν το γεφύρι, ώστε να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια.
Γ.Σ.