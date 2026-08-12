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Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 18:02

Σπασμένο γεφύρι στον Μπουρνιά

Γράφτηκε από τον

Σπασμένο γεφύρι στον Μπουρνιά

Navarino Agora

 

Γεφύρι έχει σπάσει εδώ και πολύ καιρό στον Μπουρνιά, στην αποστραγγιστική γράνα Αποστολάκη, στον δρόμο για τον Βιολογικό της Καλαμάτας.

Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια καθίζηση του δρόμου στο σημείο προς τη γράνα, που μειώνει το πλάτος του οδοστρώματος.

Οπως διαπιστώσαμε, η κατάσταση είναι επικίνδυνη, καθώς ο δρόμος έχει κίνηση και καθημερινά περνούν από κει μεγάλα και βαριά οχήματα, με τα οποία επιδεινώνεται η σοβαρή ζημιά και αυξάνεται η επικινδυνότητα.

Μέχρι τώρα, όπως μας ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχει αδιαφορία. Αμεσα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει να κάνει αυτοψία και να δρομολογήσει τις παρεμβάσεις, που θα άρουν την επικινδυνότητα και θα θωρακίσουν το γεφύρι, ώστε να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια.

Γ.Σ.

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