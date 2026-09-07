Το Recypic ξεκίνησε στην Καλαμάτα - Ένας νέος τρόπος ανακύκλωσης και επιβράβευσης

Μια νέα δράση που φιλοδοξεί να κάνει τη σωστή ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια για τους πολίτες έχει ξεκινήσει στον Δήμο Καλαμάτας από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Μέσα από το Recypic, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση μέσω εφαρμογής στο κινητό, και παράλληλα να επιβραβεύονται για τη σωστή ανακύκλωσή τους.

Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης συγκεντρώνει τα ανακυκλώσιμά του στην διάφανη τσάντα ή το διάφανο καδάκι του Recypic που του έχει διανεμηθεί δωρεάν με την εγγραφή του, μέσω της εφαρμογής σκανάρει το ειδικό QR Code που βρίσκεται στον μπλε κάδο και ανεβάζει φωτογραφία των υλικών που πρόκειται να ανακυκλώσει. Το Recypic καταγράφει την ανακύκλωσή του και τον επιβραβεύει με πόντους, τους οποίους μπορεί να εξαργυρώνει σε ανταποδοτικά οφέλη από διάφορες επιχειρήσεις .

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στους πολίτες να ανακυκλώνουν περισσότερο, αλλά κυρίως σωστά, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που καταλήγουν στους μπλε κάδους.

Η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ήδη πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας, όπου οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Recypic, να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή Recypic από το App Store και το Google Play και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.