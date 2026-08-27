Διακοπές ρεύματος σε περιοχές Οιχαλίας και Πυλίας

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Οιχαλίας και της Πυλίας προγραμματίζει τις προσεχείς μέρες ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα αύριο Παρασκευή από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή βόρεια της Κοινότητας Ανδανίας, ενώ από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι η Μάλτα και η Ανδανία.

Το Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Καλλιρρόη και την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν Κρεμμύδια, Πλάτανος, Παπούλια, Μυρσινοχώρι, Σουληνάρι, Χανδρινού και Γλυφάδα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.