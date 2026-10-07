Μεσσηνία: Το ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη σχολικών νοσηλευτών

Ζητεί άμεση κάλυψη όλων των εγκεκριμένων θέσεων σχολικών νοσηλευτών στο νομό και τονίζει πως “πίσω από κάθε ακάλυπτη θέση υπάρχει μια οικογένεια που αγωνιά. Είναι και ζήτημα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση”.

Σε ανακοίνωσή της η Ν.Ε. αναφέρει ότι “η Πολιτεία ενέκρινε την ανάγκη, αλλά δεν την κάλυψε” και σημειώνει: “Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και στη Μεσσηνία υπάρχουν μαθητές με τεκμηριωμένες, σοβαρές ανάγκες υγείας που δεν έχουν νοσηλευτική υποστήριξη στο σχολείο τους. Δεν μιλάμε για διοικητική εκκρεμότητα. Μιλάμε για παιδιά με επιληψία, διαβήτη, αναφυλαξία, και για γονείς που κάθε πρωί αφήνουν το παιδί τους στο σχολείο χωρίς να ξέρουν αν, σε περίπτωση επεισοδίου, θα βρίσκεται εκεί κάποιος εκπαιδευμένος να παρέμβει.

Για την περιοχή της Μεσσηνίας, είχαν εγκριθεί 14 αιτήματα. Στην πρώτη φάση προσλήψεων τοποθετήθηκαν 8 νοσηλευτές, και 6 εγκεκριμένες ανάγκες έμειναν ακάλυπτες. Στη δεύτερη φάση ζητήθηκε η κάλυψη των 6 θέσεων και δεν τοποθετήθηκε κανένας. Το αποτέλεσμα είναι νοσηλευτές να μοιράζονται σε περισσότερα του ενός σχολεία και να είναι παρόντες μόνο ορισμένες ημέρες.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη φέρει το θέμα στη Βουλή, με ερωτήσεις προς το υπουργείο Παιδείας, τελευταία στις 7 Αυγούστου. Οι απαντήσεις δεν έχουν αλλάξει την πραγματικότητα στα σχολεία”.

Η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζητεί: “Άμεση κάλυψη όλων των εγκεκριμένων θέσεων σχολικών νοσηλευτών στη Μεσσηνία. Μόνιμες οργανικές θέσεις σχολικών νοσηλευτών, ώστε η ασφάλεια των παιδιών να μη ζητιανεύει κάθε Σεπτέμβρη προσλήψεις αναπληρωτών. Δημοσιοποίηση των στοιχείων ανά σχολείο: πόσες ανάγκες εγκρίθηκαν, πόσες καλύφθηκαν, πόσες όχι και για ποιον λόγο”.

Και καταλήγει: “Πίσω από κάθε εγκεκριμένη θέση υπάρχει ένα παιδί. Και πίσω από κάθε ακάλυπτη θέση υπάρχει μια οικογένεια που αγωνιά. Είναι και ζήτημα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Κανένας γονιός δεν πρέπει να διαλέγει ανάμεσα στη δουλειά του και στην ασφάλεια του παιδιού του”.