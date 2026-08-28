Αρφαρά: Ζητούν ελεύθερη διέλευση από τα διόδια Καλαμάτας

Την εφαρμογή μέτρου ελεύθερης διέλευσης από τον σταθμό διοδίων της Καλαμάτας για τους μόνιμους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών ζητά με επιστολή της προς τον δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, η «Πρωτοβουλία Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών».

Στην επιστολή, οι υπογράφοντες προτείνουν να δοθεί η δυνατότητα δωρεάν εισόδου και εξόδου από τον σταθμό διοδίων Καλαμάτας, στην περιοχή του κάμπου Πηδήματος Αρφαρών, για τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας.

Ως προηγούμενο επικαλούνται το καθεστώς που, όπως αναφέρουν, ισχύει για κατοίκους όμορων δήμων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, υποστηρίζοντας ότι μια αντίστοιχη ρύθμιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των Αρφαρών.

Σύμφωνα με την πρόταση, η πιστοποίηση των δικαιούχων θα μπορούσε να γίνεται μέσω ειδικής κάρτας εισόδου και εξόδου, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους. Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα αντίστοιχης πρόβλεψης για εργαζομένους που μετακινούνται μεταξύ της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών και της Καλαμάτας.

Οι πολίτες που υπογράφουν την επιστολή υπογραμμίζουν ότι το αίτημά τους στηρίζεται στην αρχή της ισότιμης μετακίνησης των δημοτών εντός των διοικητικών ορίων του ίδιου Δήμου. Όπως σημειώνουν, η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών αποτελεί τμήμα του Δήμου Καλαμάτας και, ως εκ τούτου, θεωρούν ότι οι κάτοικοί της θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται προς και από την Καλαμάτα χωρίς την επιβάρυνση διοδίων.

Η «Πρωτοβουλία Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών» εκφράζει την προσδοκία ότι το αίτημα θα εξεταστεί θετικά από τη Δημοτική Αρχή.

Την επιστολή υπογράφουν ο Αναστάσιος Μπούρας, καθηγητής Μαθηματικών και πρώην διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, η επιχειρηματίας Αναστασία Μπελογιάννη και ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.