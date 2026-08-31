Κινητοποίηση στο Χανδρινού για το ζήτημα της γεώτρησης

Η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια έκτακτης κοινής συνέλευσης των διοικητικών συμβουλίων του Χανδριναϊκού Α.Ε.Σ., του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού και Περιφέρειας και του Αρδευτικού Συλλόγου «Κότινος».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση των συλλόγων, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, τους έχει ενημερώσει ότι εδώ και περίπου ενάμιση μήνα επιχειρεί να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον εργολάβο, προκειμένου να συζητηθεί και να επιλυθεί το ζήτημα της γεώτρησης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανταπόκριση. Οι σύλλογοι χαρακτηρίζουν τη γεώτρηση «παράνομη», εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί, στον χώρο της γεώτρησης, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στους κατοίκους του Χανδρινού και των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, καλούν τον Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χανδρινού να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση και να στηρίξουν το αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Οι τρεις σύλλογοι ζητούν συσπείρωση των κατοίκων γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων της περιοχής, καταλήγοντας στο κοινό τους μήνυμα: «Το νερό δεν έχει χρώμα - Θα αγωνιστούμε και θα νικήσουμε».