Διεθνές διήμερο στην Καλαμάτα: Με επιτυχία το «Night Dog Show by the Sea»

Η διοργάνωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον φίλων της κυνοφιλίας, εκτροφέων και επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές φυλές σκύλων, να συνομιλήσουν με έμπειρους εκτροφείς και να ενημερωθούν γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε φυλής.

Ξεχωριστή βαρύτητα στη φετινή έκθεση έδωσε η παρουσία σημαντικών κριτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Ντάγκμαρ Κλέιν, ο Μάριαν Ντραγκανέσκου και η αντιπρόεδρος του Κυνολογικού Ομίλου Ουκρανίας, Μαρία Γκβοσντίεβα, καθώς και οι Αστα Βαϊτιεκούνιενε, Σίσσυ Αδραμιτλή και Κώστας Κωνσταντάκης.

Το «Night Dog Show by the Sea», μία διοργάνωση με ιστορία τουλάχιστον 25 ετών, επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη σημαντική θέση που κατέχει στον χώρο της ελληνικής κυνοφιλίας, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου συμμετοχές με την ιδιαίτερη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Καλαμάτας.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του διημέρου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε συμμετέχοντες και επισκέπτες, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση.

Τ.Αν.