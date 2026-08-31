Κάλεσμα από σωματεία της Μεσσηνίας για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με κεντρικό σύνθημα «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία».

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, Γιάννης Λαγογιάννης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και στις εξαγγελίες ενόψει της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι τα όποια μέτρα στήριξης εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τη φορολογία και το αυξημένο κόστος σε ενέργεια, στέγη και βασικά αγαθά.

Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχή επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, κάνοντας λόγο για διεύρυνση του εργάσιμου χρόνου, απλήρωτες υπερωρίες, αποδυνάμωση των Συλλογικών Συμβάσεων και χαμηλούς μισθούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, επέκρινε τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι σημαντικοί οικονομικοί πόροι κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία, την ώρα που, όπως σημείωσε, οι ανάγκες των εργαζομένων σε Υγεία, Παιδεία και κοινωνικές παροχές παραμένουν μεγάλες.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τέθηκαν περιλαμβάνονται η κατοχύρωση σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας με 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά εργασιακών κατακτήσεων, πλήρης πληρωμή των υπερωριών και ενίσχυση των μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Ο Γιάννης Λαγογιάννης υπογράμμισε ότι, κατά την άποψη του Συνδικάτου, οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να εναποθέτουν τις προσδοκίες τους σε κυβερνητικές εναλλαγές, αλλά να ενισχύσουν την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση και τις συλλογικές διεκδικήσεις.

Παρέμβαση έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας, Πέτρος Τσίτουρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις του κλάδου για νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αυξήσεις στα μεροκάματα, κατοχύρωση του 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τα ένσημα και τα όρια συνταξιοδότησης.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας, Παναγιώτης Κουφαλάκος, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη ανταπόκριση των συνταξιούχων στο κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση.

Ο κ. Κουφαλάκος άσκησε κριτική στις πρόσφατες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση, υποστηρίζοντας ότι ενισχύεται ο κεφαλαιοποιητικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος και η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του Σωματείου στις κατευθύνσεις που, όπως ανέφερε, μεταφέρουν πόρους προς την πολεμική οικονομία σε βάρος των ασφαλιστικών και κοινωνικών αναγκών.

Για τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία του ιδιωτικού τομέα της Μεσσηνίας προγραμματίζουν λεωφορείο με αναχώρηση από την Πλατεία Όθωνος το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 4.30 π.μ.

Από την πλευρά του, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας έχει ήδη μισθώσει δύο πούλμαν, τα οποία θα αναχωρήσουν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ., επίσης από την Πλατεία Όθωνος.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων ολοκλήρωσαν τη συνέντευξη Τύπου επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου, με στόχο, όπως σημείωσαν, να αναδειχθούν τα προβλήματα εργαζομένων και συνταξιούχων και να ενισχυθούν οι διεκδικήσεις για μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική ασφάλιση, Υγεία και Παιδεία.