Στη ΔΕΘ το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας

“Το δικό μας αγωνιστικό παρών θα δώσουμε στην ΔΕΘ. Για τον σκοπό αυτό έχουμε μισθώσει 2 πούλμαν. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/9 και ώρα 7 π.μ. από την πλατεία Οθωνος. Στο κάλεσμα του Σωματείου μας υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να έχουν καλυφθεί οι θέσεις συμμετοχής και αδυνατούμε να καλύψουμε άλλες συμμετοχές”, αναφέρει το Δ.Σ. του Σωματείου. Σημειώνει πως “αυτή είναι η δική μας απάντηση απέναντι στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε και θα μείνουμε στον δρόμο του αγώνα γιατί ό,τι μέχρι σήμερα μας φόρτωσαν όλες οι κυβερνήσεις είναι εδώ και τσακίζει την ζωή μας.

Εδώ είναι όλες οι περικοπές σε όλα μας τα δικαιώματα τα συνταξιουχικά, οικονομικά, κοινωνικά, δικαιώματα υγείας κτλ. Εδώ είναι οι θανατηφόρες αυξήσεις στα είδη διατροφής, στα καύσιμα, στην ενέργεια, ο αχαλίνωτος τιμάριθμος, η ακρίβεια που καθιστούν τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Από την άλλη η κυβέρνηση, αντί για πραγματικές αυξήσεις και αποκατάσταση των περικοπών, μας πετά ψίχουλα και επιδόματα κοροϊδίας”. Εξηγεί πως “είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί ό,τι μέχρι σήμερα αποκρούσαμε, καθυστερήσαμε, αλλά και κερδίσαμε δεν είναι αποτέλεσμα της κριτικής του καναπέ και των προσφυγών στα δικαστήρια. Με τον αγώνα μας υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να φέρει στην Βουλή τροπολογία που δίνει λύση σε μεγάλο βαθμό στις συντάξεις χηρείας, όπως το κίνημα και το δίκαιο απαιτεί”. Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας ενημερώνει ότι “η συγκέντρωσή μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 5 Σεπτέμβρη ώρα 17.30 στον πεζόδρομο της πλατείας Αγίας Σοφίας. Θα ακολουθήσει πορεία” και δηλώνει: “Διεκδικούμε: Αυξήσεις στις συντάξεις σε ύψος πού να μπορούμε να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. 13η και 14η σύνταξη. Κατάργηση του ΑΚΑΓΕ.

Αυξήσεις στις δαπάνες για την υγεία. Δωρεάν φάρμακα χωρίς συμμετοχή των συνταξιούχων. Κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλο το πλαίσιο διεκδικήσεων, όπως έχει ανακοινωθεί από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Ομοσπονδίες”.