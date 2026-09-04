Ασπρόχωμα: 20 στρέμματα με καλάμια έκαψε φωτιά στα Παναγάκια

Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής δίπλα από τον καταυλισμό Παναγάκια στο Ασπρόχωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που πρόλαβαν τη φωτιά και απέτρεψαν τα χειρότερα, μιας και λόγω του ανέμου υπήρχε κίνδυνος να πάρει μεγάλες διαστάσεις και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά έκαψε συνολικά 20 στρέμματα με καλάμια και σκουπίδια, ενώ υπάρχουν καταγγελίες πως προκλήθηκε από φωτιά που είχαν βάλει ορισμένοι σε παλιά στρώματα σε παρακείμενο οικόπεδο.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 4 εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας με δύο οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος έκαναν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL και συνέδραμαν και υδροφόρες του δήμου Καλαμάτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία από εισπνοή καπνού και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, αλλά και για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Κ.Ηλ.