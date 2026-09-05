Σε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Σε ένα από τα συλλαλητήρια στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία της ΧΑΝΘ, θα συμμετέχει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

“Στη ΔΕΘ, θα ακουστεί η δική μας φωνή. Η φωνή του λαού, των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών”, αναφέρει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ και σημειώνει: “Αρνούμαστε να μείνουμε θεατές στις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «δημοσιονομικής σταθερότητας και αντοχής» που για εμάς σημαίνει ψίχουλα και pass ενώ για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, όπως το πρόγραμμα ReArm Europe, δισεκατομμύρια.

Το φετινό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα ενάντια στην ακρίβεια, στην πολεμική οικονομία, στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση, στις πειθαρχικές διώξεις και στο νέο πειθαρχικό, στην υποχρηματοδότηση και στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών.

Η 5η του Σεπτέμβρη 2026 πρέπει να αποτελέσει σταθμό και αγωνιστικό άνοιγμα της σχολικής χρονιάς για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί θα ζουν και θα εργάζονται σε αυτό με αξιοπρέπεια”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας επισημαίνει ότι “δυναμώνουμε τη φωνή μας για: Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Ούτε ένα ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς σχεδιασμούς του. Επαναφορά 13ου-14ου μισθού και 13ης-14ης σύνταξης, αυξήσεις στους μισθούς μας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο για κάθε παιδί. Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χορήγηση της 4μηνης άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, χωρίς κανέναν περιορισμό. Κάλυψη εδώ και τώρα όλων των κενών με προσλήψεις εκπαιδευτικών. Γενναία χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη. Έγκριση όλων των λεγόμενων ολιγομελών τμημάτων. Ουσιαστική συντήρηση των σχολείων, επανασύσταση του ΟΣΚ, ουσιαστικός αντισεισμικός έλεγχος. Όχι στον εξεταστικό μαραθώνιο που θα φέρει το νέο σύστημα με ψευδεπίγραφο τίτλο «Εθνικό Απολυτήριο». Σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Όχι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Να παρθούν πίσω όλες οι διώξεις και τα πειθαρχικά για συνδικαλιστική δράση. Το δικαίωμα στην απεργία είναι αδιαπραγμάτευτο”.