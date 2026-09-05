ΟΑΚ Μεσσηνίας - Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME: Συνεργασία για καλύτερη αντιμετώπιση πυρκαγιών

Νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών φέρνει η στρατηγική συνεργασία της ΟΑΚ Μεσσηνίας με την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή σύμπραξη που φέρνει την εξειδικευμενη πυρομετεωρολογική πρόγνωση στην πρώτη γραμμή της δασοπυρόσβεσης, εστιάζοντας σε 5 ευαίσθητα σημεία της Μεσσηνίας, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, την ασφάλεια επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών, καθώς και την καλύτερη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.

Στόχος είναι η επιστημονική θωράκιση της περιοχής απέναντι στις δασικές πυρκαγιές μέσω εξειδικευμένων προγνώσεων.

Η Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας, με 17ετή εμπειρία στην πολιτική προστασία και τη δασοπυρόσβεση, εντόπισε την ανάγκη για λεπτομερή εξειδικευμένη πυρομετεωρολογική ενημέρωση, πέρα από τη συνοπτική εικόνα όλου του Νομού που υπήρχε μέχρι σήμερα.

Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η Ομάδα Flame, η οποία εξειδικεύεται στη στενή παρακολούθηση των συνθηκών καθώς και στη μελέτη των δασικών πυρκαγιών, παρέχοντας καθημερινά αναλυτικές προγνώσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της Μεσσηνίας.

Αναλύσεις σε 5 ευαίσθητα σημεία της Μεσσηνίας

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε συνεργασία με τη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, όπου αποτυπώθηκαν τα 5 πλέον ευαίσθητα σημεία (hotspots) εντός των 5 Δήμων του νομού, στα οποία η Flame επικεντρώνει τις αναλύσεις της.

Στα δεδομένα αυτά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Η πληροφορία αυτή, συνδυαστικά με τα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, θα προσφέρει βελτιωμένη επιχειρησιακή εικόνα.

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

- Πυρομετεωρολογική ενημέρωση: Καθημερινές στοχευμένες προγνώσεις για τα 5 ευαίσθητα σημεία του Νομού Μεσσηνίας που αποτυπώθηκαν που θα περιλαμβάνουν τόσο τον κατά τόπους Πυρομετεωρολογικό κίνδυνο όσο και την δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

- Βέλτιστη Διασπορά: Τα δεδομένα αυτά μπορούν συμβάλουν στην ορθολογική κατανομή δυνάμεων και περιπόλων με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης.

- Εκπαίδευση: Κοινά σεμινάρια για τη χρήση των μετεωρολογικών δεδομένων στην πρώτη γραμμή.