Eπανεκκίνησε το έργο του αγωγού ύδρευσης Φ800

Eπανεκκίνησε το έργο του αγωγού μεταφοράς Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, από το σημείο που είχε ξεκινήσει, στην ευθεία της Ανθειας, στο ύψος του βενζινάδικου και κοντά στον κυκλικό κόμβο, όπου αρχίζει ο παράδρομος του αυτοκινητόδρομου προς το Πήδημα.

Αυτή τη φορά το έργο του νέου αγωγού θα κινηθεί προς το Πήδημα, μέσω του παράδρομου του αυτοκινητόδρομου, για να καταλήξει στο αντλιοστάσιο, στο οποίο είναι η αφετηρία του έργου.

Στο σημείο μικρού μήκους που επανεκκίνησαν οι εργασίες, έχουν τοποθετηθεί αυτόματα φανάρια που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και τα οποία οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν για την αποφυγή ατυχημάτων.

Στόχος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας είναι μέχρι τέλος του χρόνου να έχει τελειώσει το έργο μέχρι το αντλιοστάσιο του Πηδήματος και μέχρι τη γέφυρα της Θουρίας, σε ένα ενδιάμεσο τμήμα που έχει απομείνει 200 μέτρων στην Αιθαία και στα υπόλοιπα 400 μέτρα από του «Λάμπου» έως τη γέφυρα.

Για τα τμήματα αυτά φθάνουν τα 3,5 χιλιόμετρα των αγωγών που ήρθαν από την Κίνα το φετινό καλοκαίρι, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έρθουν και άλλοι αγωγοί, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει τον Φ800 έως το τέλος του 2027.

Γ.Σ.