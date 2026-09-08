Καταγγελία για απάτη στο πανηγύρι Γιαννιτσανίκων

Σε καταγγελία για απάτη προχώρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φαραί Γιαννιτσανίκων, με αφορμή το επιτυχημένο πανηγύρι που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στην περιοχή.

Οπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο σύλλογος, δύο γυναίκες και ένας άνδρας προσποιούμενοι ότι είναι οι διοργανωτές του πανηγυριού και έχοντας μαζί τους τη σχετική αφίσα, κατάφεραν να πάρουν από επιχείρηση της Καλαμάτας ένα δώρο για τη λαχειοφόρο αγορά.

Η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαραί Γιαννιτσανίκων αναφέρει:

“Προσοχή!

Σήμερα ενημερωθήκαμε για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που αφορά τη λαχειοφόρο αγορά του πανηγυριού μας.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι επιχείρησης της Καλαμάτας, οι οποίοι παρευρέθηκαν στο πανηγύρι μας, διαπίστωσαν ότι το δώρο που είχαν προσφέρει για τη λαχειοφόρο δεν βρισκόταν στη λίστα των δώρων και απευθύνθηκαν σε εμάς για διευκρινίσεις.

Τότε πληροφορηθήκαμε ότι ένας άνδρας και δύο γυναίκες είχαν επισκεφθεί την επιχείρησή τους έχοντας μαζί τους την αφίσα του πανηγυριού μας και ζήτησαν δώρο για τη λαχειοφόρο αγορά, το οποίο και παρέλαβαν.

Διευκρινίζουμε ότι τα συγκεκριμένα άτομα ΔΕΝ ενεργούσαν εκ μέρους του Συλλόγου μας και δεν είχαν καμία εξουσιοδότηση από εμάς.

Τα μέλη του Συλλόγου που επισκέπτονται επιχειρήσεις για τη συγκέντρωση δώρων φέρουν ΠΑΝΤΑ επίσημο έγγραφο του Συλλόγου, με σφραγίδα και υπογραφές του προέδρου και της γραμματέως μας.. Δεν ζητάμε ποτέ προσφορές ή δώρα απλώς επιδεικνύοντας μια αφίσα της εκδήλωσης.

Παρακαλούμε, λοιπόν, όλες τις επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην παραδίδουν χρήματα, δώρα ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά χωρίς την επίδειξη του επίσημου εγγράφου του Συλλόγου μας.

Εάν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε άλλη επιχείρηση, παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας, ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Ο Σύλλογός μας δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας ενημέρωσης, ώστε να ενημερωθούν και να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις".