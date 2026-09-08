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Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2026 19:24

Νέα διοίκηση στο “Δίκτυο Φίλων Κάστρου Κορώνης”

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Νέα διοίκηση στο “Δίκτυο Φίλων Κάστρου Κορώνης”

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Νέο 7μελες διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε στο σύλλογο “Δίκτυο Φίλων Κάστρου Κορώνης” μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πρόεδρος του Δικτύου εκλέχθηκε ο Γιώργος Διαμαντάκης, μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου συμβουλίου.
Η σύνθεση του νέου 7μελες διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:
Γιώργος Διαμαντάκης (πρόεδρος), Πελαγία Λευτάκη (αντιπρόεδρος), Παναγιώτα Σπάλα (γραμματέας), Παναγιώτης Μπλάνας (ταμίας), Δημήτρης Κυριακής, Βασίλης Αποστολόπουλος, Μιχάλης Γιαλλελής (μέλη).
Οπως επισημαίνει με ανακοίνωση η νέα διοίκηση “αναλαμβάνει τα καθήκοντά της συνεχίζοντας τις δράσεις του Δικτύου, κυρίως για την αποκατάσταση και λειτουργία του κοιμητηριακού ναού του Αγίου Χαραλάμπους, καθώς και άλλες εξωραϊστικές, πολιτιστικές, πνευματικές κ.λπ. δράσεις στα πλαίσια των σκοπών του σωματείου”.

Κατηγορία Κοινωνία
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