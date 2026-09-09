Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ: “Οι εργαζόμενοι χρειάζονται προστασία του εισοδήματός τους”

Ειδικότερα, η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνης Τσωνης και ο γ.γ. Παναγιώτης Μουλάς, σημειώνει:

“Οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ απέτυχαν να απαντήσουν στα πραγματικά και πιεστικά προβλήματα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και τα ελληνικά νοικοκυριά. Η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, η εκτίναξη του κόστους στέγασης και το δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας συνεχίζουν να εξανεμίζουν το εργατικό εισόδημα, το οποίο πλέον δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτελεί απλώς έναν ψυχρό δείκτη στα χαρτιά, έχει αξία

μόνο όταν βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων της εργασίας. Οι εργαζόμενοι σήμερα δεν ζητούν προνόμια, αλλά το αυτονόητο δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούμε άμεσα: Μισθούς αντάξιους των απαιτήσεων μιας σύγχρονης κοινωνίας, που να ανταποκρίνονται πλήρως στο πραγματικό κόστος ζωής. Ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που κατοχυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα σε κάθε κλάδο, με επαναφορά ουσιαστικού ρόλου των εργαζομένων στη διαμόρφωση των αλλαγών στους χώρους δουλειάς. Αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πάταξη της ακρίβειας και την ουσιαστική προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Θεσμοθέτηση της 37,5ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, χωρίς καμία μείωση αποδοχών και

απαραίτητο προσωπικό χρόνο για την οικογένεια και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Κοινωνική κατοικία για όλους”.

Καταλήγοντας, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας επισημαίνει: “ Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα. Δεν συμβιβαζόμαστε με ημίμετρα. Διεκδικούμε καλύτερους μισθούς, ισχυρά δικαιώματα και όρους ζωής που αρμόζουν σε κάθε εργαζόμενο”.