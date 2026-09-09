Στην Καλαμάτα η Συνδιάσκεψη Υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους μετά από 30 χρόνια

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα διήμερο δράσεων, με την κεντρική εκδήλωση να έχει προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η συνδιάσκεψη διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της

Ελλάδας, στην οποία λειτουργεί παράρτημα του Γ.Χ.Κ. και είναι αξιοσημείωτο πως θα φιλοξενηθεί στην Καλαμάτα μετά από 30 χρόνια, φιλοξενώντας υπαλλήλους από όλη την Ελλάδα.

Οπως επισημαίνουν οι υπάλληλοι του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας “πέρα από τα υπηρεσιακά θέματα που θα συζητηθούν και αφορούν τους υπαλλήλους του Γ.Χ.Κ., η διεξαγωγή της διοργάνωσης στην Καλαμάτα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής των τοπικών προϊόντων και των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας σε ένα εξειδικευμένο κοινό καθώς και της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας”.