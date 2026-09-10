Μάλλον Δεκέμβριο η μετακόμιση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Νοέμβριο με Δεκέμβριο (το πιθανότερο) θα ολοκληρωθεί η μετακόμιση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη νέα της στέγη, στο παλιό Δημαρχείο στην οδό Θουκυδίδου (πάνω από τη Λυκούργου).

Αυτό μας ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης Μιχάλης Βασιλειάδης.

Οι εργασίες επισκευών, ανακατασκευών και διαμόρφωσης των γραφείων στον όροφο του κτηρίου (στο ισόγειο στεγάζεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου) βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τις προηγούμενες ημέρες μεταφέρθηκε (από το υφιστάμενο κτήριο όπου δεν είχε τοποθετηθεί) κι εγκαταστάθηκε το ασανσέρ, που θα διευκολύνει εργαζόμενους και δημότες – πελάτες, ενώ θα εξασφαλίσει την πρόσβαση των ΑμεΑ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τοποθετηθούν τα κλιματιστικά και τα αλουμίνια.

Γ.Σ.