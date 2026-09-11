Καλαμάτα: Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό του 1986

Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986, μια ημερομηνία που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας και άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ζωή της πόλης και των κατοίκων της.

Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα και εθελοντικές οργανώσεις, έχει καταρτίσει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων μνήμης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα αναπτυχθεί σταδιακά έως τον Δεκέμβριο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το τριήμερο 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις να επιχειρούν όχι μόνο να διατηρήσουν ζωντανή τη συλλογική μνήμη, αλλά και να αναδείξουν τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της πρόληψης και της οργανωμένης πολιτικής προστασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους.

Η αυλαία των δράσεων ανοίγει σήμερα, στο Αίθριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, όπου από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δράση EncelaDoc, με τη συμμετοχή της "Αρχείων Τάξις", του Πανεπιστημίου Columbia, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του ΕΚΠΑ και της Tsunami Society.

Παράλληλα, από σήμερα και έως τις 30 Οκτωβρίου, στον 5ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου θα φιλοξενείται Έκθεση Εφημερίδων από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Μέσα από το αρχειακό υλικό και τα πρωτοσέλιδα της εποχής, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στις ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1986 και να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκαν τα γεγονότα, η καταστροφή αλλά και η προσπάθεια της πόλης να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με επιστημονικές συναντήσεις και ομιλίες, βιωματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας στην Κεντρική Πλατεία, καθώς και τις κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τα 40 χρόνια από τον σεισμό. Ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η τήρηση ενός λεπτού σιγής το βράδυ της Κυριακής, στις 20:21, την ακριβή ώρα που εκδηλώθηκε ο καταστροφικός σεισμός του 1986.