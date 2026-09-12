Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα το Κολυμβητήριο Καλαμάτας

Έτοιμο να υποδεχθεί αθλητές, προπονητές και πολίτες είναι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, το οποίο επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της νέας προπονητικής περιόδου και των τμημάτων κοινού του προγράμματος “Άθληση για Όλους” του Δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, μετά την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου και των εργασιών ανακαίνισης των κοινόχρηστων χώρων, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας, συντήρηση της σκούπας καθαρισμού των δεξαμενών και του καυστήρα πετρελαίου, πλύσιμο και καθαρισμός των κολυμβητικών δεξαμενών, κατασκευή απορροής στον χώρο των αποδυτηρίων, εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού, καθαρισμός της εξωτερικής βλάστησης, καθώς και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θα συνεχίζονται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης, με στόχο την ακόμη καλύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εγκατάστασης.

Το Τμήμα Αθλητισμού καλεί όλους τους χρήστες του Κολυμβητηρίου να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα ωράρια, να σέβονται τον χώρο και τους συναθλούμενους, να διατηρούν την καθαριότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση ενός καθαρού, λειτουργικού και ασφαλούς Κολυμβητηρίου για όλους.