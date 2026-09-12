Η έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Μεσσήνη

Στον αγιασμό σχολείων της Μεσσήνης παρευρέθηκε χθες ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο, το σχολικό συγκρότημα του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και το 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης.

Τον δήμαρχο συνόδευε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Βασίλης Γεωργακλής, ενώ στον αγιασμό του 1ου Γυμνασίου παραβρέθηκαν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη και ο αντιδήμαρχος Νίκος Ξενογιάννης.

Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο δήμαρχος ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή σχολική χρονιά με υγεία. Απευθυνόμενος στους μαθητές, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα διαβούν με όρεξη και ενθουσιασμό τον δρόμο της γνώσης και της δημιουργικότητας που ανοίγεται μπροστά τους, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων τους. Τους κάλεσε, στη συνέχεια, να διεκδικήσουν με συγκέντρωση και όλες τους τις δυνάμεις, τον στόχο που έχει θέσει ο καθένας για τον εαυτό του.

Σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους και στηρίζουν την προσπάθειά τους τόσο στη μόρφωση όσο και στη διαμόρφωση ισχυρής προσωπικότητας, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την μελλοντική τους πορεία.

Τέλος, ο Γ. Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που υπάρχει με τους διευθυντές και εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψή του στα σχολεία, καθώς όπως ανέφερε, του δόθηκε η ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το μέλλον του τόπου.