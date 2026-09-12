Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: “Σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία”

Το Εργατικό Κέντρο, με ανακοίνωση της διοίκησής του, δηλώνει ότι “στέκεται στην πρώτη γραμμή, δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς, για το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας” και συγχρόνως καλεί το υπουργείο Παιδείας “να μεριμνήσει για την άμεση επίλυση των ζητημάτων αυτών”.

Αναλυτικά, αφού “απευθύνει τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές του σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς”, σημειώνει: “Η επιστροφή στα θρανία συνοδεύεται για ακόμη μια φορά από τα χρόνια προβλήματα της δημόσιας παιδείας, τα οποία υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια. Αντί για ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως στελεχωμένο σχολείο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις. Ειδικότερα, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με πολλές κενές θέσεις εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα αυτές ξεπερνούν τις 100 στον Ν. Μεσσηνίας. Οι ελλείψεις αφορούν το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην παράλληλη στήριξη, στην ειδική αγωγή και στην λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων.

Οι συγχωνεύσεις τμημάτων, καταργήσεις σχολικών μονάδων, υπεράριθμα τμήματα, ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες χρήζουν άμεσης συντήρησης και χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα σχολεία στεγάζονται σε λυόμενα, αποτελούν μόνο μερικά από τα ζητήματα που χαρακτηρίζουν το σχολείο σήμερα. Η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα όχι μόνο στη μεταφορά των μαθητών, λόγω καθυστερήσεων στους διαγωνισμούς και ελλιπών δρομολογίων, αλλά και στην κάλυψη των αναλωσίμων, επιβαρύνοντας έτσι οικονομικά και ψυχολογικά τις οικογένειες τους. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών και των μηνιαίων απολαβών τους, οι οποίες δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν την παραίτηση”.