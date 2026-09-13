Stand Up Comedy: Η Λίλια Τσιγάρα τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα

Η παράσταση, διάρκειας 80 λεπτών, είναι ένα υπαρξιακό κείμενο για όλους τους 30+ που αισθάνονται ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια εποχή που τρέχει πάνω σε ένα Tesla, ενώ εκείνοι μόλις έχουν στραμπουλήξει το πόδι τους στον δρόμο για τη δουλειά. Ιστορίες αστείες και πικρές, αληθινές και ψεύτικες, δικές της και… κλεμμένες από την καθημερινή ζωή, με πρώην, νυν και ενίοτε αεί γκόμενους και γκόμενες, σχολεία, ξενοδοχεία, φαρμακεία, θέατρα, σινεμά, μπουζούκια, κουτούκια, παιδιά, σκυλιά, γατιά, πολιτισμένους χωρισμούς, σύγχρονο dating, ένοχες ενήλικες απολαύσεις, τεχνολογία, επικαιρότητα και πολλά άλλα. Μέχρι το τέλος θα έχουν απαντηθεί τα εξής βασικά ερωτήματα: Ο Παπακαλιάτης μας έμαθε λάθος τον έρωτα; Οι γάτες είναι σαν τις Ελληνίδες πεθερές; Παλεύεται η φάση στα ελληνικά σχολεία; Γιατί κάποια μπουζουξίδικα ονομάζονται Μαμούνια; Πόσο πεινάμε στο πρωινό του ξενοδοχείου; Εφαρμόζεται η δημιουργική γραφή στη ζωή; Το AI θα μας πάρει τις δουλειές; Οι δονητές θα αντικαταστήσουν τους άντρες; Είναι η εξυπηρέτηση πελατών ένα μεγάλο σχολείο; Το ChatGPT μας αγαπάει περισσότερο από τους δικούς μας ανθρώπους; Τι σημαίνει «Mother is Mothering»; Ποια μαθήματα ζωής παίρνουμε από τις ελληνικές και ξένες σειρές; Μήπως ένα κόψιμο στο χέρι μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή για πάντα;

Οπως σημειώνουν οι συντελεστές της παράστασης, «μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε, αλλά μέχρι τότε αξίζει να πεθαίνουμε στο γέλιο!». Η παράσταση περιέχει ακατάλληλη φρασεολογία. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 μ.μ. Η προπώληση των εισιτηρίων κοστίζει 12 ευρώ και στην είσοδο 15 ευρώ.