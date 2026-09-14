Mνημόσυνο και τελετή μνήμης για τους σεισμούς

Mνημόσυνο στον ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου και η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο για τους σεισμούς, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος, στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τους φονικούς - καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας το 1986.

Το μνημόσυνο τέλεσε ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας – αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.

Ο πατέρας Φίλιππος παρατήρησε ότι “αποδείχθηκε πως με πίστη και θέληση η πόλη μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της”. Και σημείωσε ότι “η Καλαμάτα έχει αλλάξει, έγινε υπέροχη. Την άλλαξαν οι ίδιοι οι άνθρωποί της με την πίστη, τη θέληση και το τσαγανό τους”.

Ακολούθησε η καθιερωμένη εκδήλωση στο μνημείο των θυμάτων των σεισμών, στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Νέδοντος και Κροντήρη.

Αρχικά, τελέστηκε τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων των σεισμών, από τον αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εναπόθεσε ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Σε σύντομη αναφορά του ο δήμαρχος, αφού έκανε λόγο για τις τεράστιες καταστροφές και την απώλεια 20 ανθρώπων, επισήμανε ότι “στην Καλαμάτα δεν γκρεμίστηκε η δύναμη της κοινωνίας, η αλληλεγγύη και μη προσφορά”. Σημείωσε πως “ο Δήμος, η κοινωνία, το κράτος ήταν όλοι εκεί. Οι απλοί πολίτες που πρόσφεραν ένα πιάτο φαΐ στους ανθρώπους στις σκηνές”.

Δήλωσε ότι τιμούμε αυτούς που βοήθησαν την πόλη να σταθεί στα πόδια της και να αναπτυχθεί και τόνισε πως “η Καλαμάτα αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση των σεισμών”, ενώ ανέφερε τον στόχο να μεταδώσουμε την γνώση στα νέα παιδιά, καταλήγοντας: “Θυμόμαστε, τιμούμε, σχεδιάζουμε και συνεχίζουμε”.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος και ο θεματικός Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης Βασίλης Γεωργακλής, εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και των Ενόπλων Δυνάμεων, πυροσβέστες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων.

* Στο μνημείο των θυμάτων των σεισμών αναγράφεται:

“Καλαμάτα 13 Σεπτεμβρίου 1986. Λιμάνι - γιορτή - Σάββατο - 20.20. Σεισμός 6,2 Ρίχτερ. Καλαμάτα ώρα μηδέν. 50.000 σεισμοπαθείς άγρυπνοι στο ύπαιθρο. 20 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και 300 τραυματίες. Κατέρρευσαν η Υπαπαντή και πολλά κτίρια. Ξαφνικά ο δρόμος ...έφυγε κάτω από τα πόδια μας. Ηδη, 1.700 ακατοίκητα! Ακατάλληλα 13.440 σπίτια. ‘Είστε ζωντανοί;’ πυροσβέστης λιποθύμησε μόλις έβγαλε μια 14χρονη μέσα από τα ερείπια. ‘Η νίκη νίκησε!’. Ξέθαψαν ζωντανό νήπιο 10 ημερών. Ο δεύτερος σεισμός 5,6 Ρίχτερ. Νέα πόλη μέσα από τα ερείπια. Τώρα αρχίζει η μάχη. 94 αίθουσες σχολείων ακατάλληλες. 3.500 σκηνές για 10.000 ανθρώπους”.

Γ.Σ.