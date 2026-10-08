Διεθνής συνάντηση για το ελαιόλαδο στην Καλαμάτα

Τις καταληκτικές εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού έργου OliveOilMedNet (Interreg Euro-MED), με αντικείμενο την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου στη Μεσόγειο, φιλοξενεί η Καλαμάτα σήμερα και αύριο.

Παραγωγοί, ερευνητές, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς από χώρες της Μεσογείου συναντιούνται στο ξενοδοχείο «Rex», όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για την πιστοποίηση της προέλευσης του ελαιολάδου και οι πρακτικές βιώσιμης παραγωγής. Στο διήμερο προβλέπεται επίσης η υπογραφή Συμφωνίας Κεφαλαιοποίησης, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

«Η βιωσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση για να έχει μέλλον η ελαιοκαλλιέργεια», αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, προσθέτοντας ότι «το OliveOilMedNet μάς δίνει απτά εργαλεία για να προστατεύσουμε την ταυτότητα των ποικιλιών μας και να φτάσει το αυθεντικό μεσσηνιακό ελαιόλαδο σε κάθε γωνιά του κόσμου».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα στις 10 π.μ. με το Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης «Μεταφορά, Κεφαλαιοποίηση & Μελλοντική Συνεργασία», που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ολοκληρώνεται στις 2.30 μ.μ.

Μετά τους χαιρετισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου και του επικεφαλής εταίρου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του OliveOilMedNet, το Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης και η Συμφωνία Κεφαλαιοποίησης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Agrocedrus Georges Youssef παρουσιάζει τις δυνατότητες μεταφοράς των καλών πρακτικών του έργου. Στη 1 μ.μ. προβλέπεται η έγκριση υπογραφής της Συμφωνίας Κεφαλαιοποίησης από τα μέλη του Δικτύου, τους εταίρους και τους προσκεκλημένους φορείς.

Σήμερα από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. πραγματοποιείται το Τελικό Διακρατικό Συνέδριο, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Πρέβεζας, επικεφαλής εταίρος του έργου. Χαιρετισμούς απευθύνουν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Ιωάννης Μπούρης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Στο συνέδριο παρουσιάζονται η πιστοποίηση της γεωγραφικής και της βοτανικής προέλευσης του ελαιολάδου, οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές σε ελαιώνες και ελαιοτριβεία, η πλατφόρμα του Μεσογειακού Δικτύου Ελαιολάδου και ο ψηφιακός κατάλογος αυθεντικών και βιώσιμων εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με γευσιγνωσία ελαιολάδου και δείπνο δικτύωσης.

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αύριο από τις 9 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει την υβριδική εκδήλωση επίδειξης «Networking and Authenticity of EEOO». Χαιρετισμούς απευθύνουν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος και ο γενικός διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γεώργιος Μπουραζάνης.

Στην εκδήλωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου από το Επιμελητήριο Πρέβεζας, ενώ ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσιάζει ψηφιακό εργαλείο για την αναγνώριση της ποικιλίας και της γεωγραφικής προέλευσης του ελαιολάδου, μαζί με τη Βάση Δεδομένων Αυθεντικού Ελαιολάδου. Η ιταλική CIA Puglia παρουσιάζει την Πλατφόρμα Δικτύωσης του έργου.

Την εμπειρία τους από την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, τη γεωργία ακριβείας και τη βιολογική καλλιέργεια παρουσιάζουν τέσσερις επιχειρήσεις της περιοχής: η MOLON LAVE Α.Ε. με τον Ιωάννη Μανίκη, η ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ – ΜΑΧΟΥΛΗ Α.Ε. με τον Λεωνίδα Πολυμενάκο, η Bläuel Greek Organic Products με τον Felix Bläuel και η Sakellaropoulos Organic Olive Groves με τον Γιώργο Σακελλαρόπουλο.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ

Το OliveOilMedNet (Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector) υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Euro-MED 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι η προστασία της αυθεντικότητας, η διασφάλιση της ποιότητας και η βιώσιμη παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσόγειο.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Επιμελητήριο Πρέβεζας και στη συνεργασία συμμετέχουν φορείς από επτά χώρες: την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Αλβανία.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ξενοδοχείο «Rex» στην Καλαμάτα, με δυνατότητα και διαδικτυακής συμμετοχής. Γλώσσα των εργασιών είναι τα αγγλικά, ενώ στο σημερινό Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης παρέχεται διερμηνεία στα ελληνικά.