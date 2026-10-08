eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2026 13:00

Νέα τηλεφωνική απάτη στη Σπηλιά Κυπαρισσίας: Πήραν 3.500 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Γράφτηκε από τον

Νέα τηλεφωνική απάτη στη Σπηλιά Κυπαρισσίας: Πήραν 3.500 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Premium Strom

 

 

Ακόμη μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα των απατεώνων με τις τηλεφωνικές απάτες στην περιοχή της Τριφυλίας.

Θύμα τους αυτή τη φορά μια ηλικιωμένη στη Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς της Κυπαρισσίας, από την οποία οι άγνωστοι απατεώνες κατάφεραν να την πείσουν να βγάλει έξω από το σπίτι και να αφήσει δίπλα από κάδο απορριμμάτων χρηματικό ποσό περίπου 3.500 ευρώ και κοσμήματα. Οι άγνωστοι απατεώνες τα άρπαξαν και εξαφανίστηκαν!

Για ακόμη μια φορά θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται πιστευτές οι ιστορίες που κάθε φορά σκαρφίζονται και χρησιμοποιούν οι απατεώνες μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βγάζουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτι.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις