Νέα τηλεφωνική απάτη στη Σπηλιά Κυπαρισσίας: Πήραν 3.500 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη

Θύμα τους αυτή τη φορά μια ηλικιωμένη στη Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς της Κυπαρισσίας, από την οποία οι άγνωστοι απατεώνες κατάφεραν να την πείσουν να βγάλει έξω από το σπίτι και να αφήσει δίπλα από κάδο απορριμμάτων χρηματικό ποσό περίπου 3.500 ευρώ και κοσμήματα. Οι άγνωστοι απατεώνες τα άρπαξαν και εξαφανίστηκαν!

Για ακόμη μια φορά θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται πιστευτές οι ιστορίες που κάθε φορά σκαρφίζονται και χρησιμοποιούν οι απατεώνες μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βγάζουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτι.

Κ.Μπ.