Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: 48 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία

Με σημαντική συμμετοχή εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, με στόχο την ενίσχυση της τράπεζας αίματος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Στη δράση προσήλθαν συνολικά 56 εκπαιδευτικοί, ενώ συγκεντρώθηκαν 48 φιάλες αίματος, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν για μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον τομέα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση και επιθυμούν να προσφέρουν αίμα, μπορούν να προσέλθουν στον τομέα αιμοδοσίας του ΓΝ Καλαμάτας, δηλώνοντας ότι η προσφορά τους προορίζεται για την τράπεζα αίματος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας «Αικατερίνη Σκλιά».