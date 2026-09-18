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Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026 20:27

Καλαμάτα: Πορεία μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα (βίντεο-φωτογραφίες)

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Καλαμάτα: Πορεία μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα (βίντεο-φωτογραφίες)

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Με συνθήματα καταδίκης του φασισμού και της Χρυσής Αυγής, πραγματοποιήθηκαν απόψε στην Καλαμάτα, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του μουσικού και αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Αρχικά έγινε συγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης (Αριστομένους, Φραντζή και Σιδηροδρομικού Σταθμού), με συνθήματα κατά του φασισμού και της Χρυσής Αυγής, με κυρίαρχα: “Ο Παύλος ζει – τσακίστε τους Ναζί”, “Λευτεριά στον λαό – θάνατος στον φασισμό”, “Ούτε στην Καλαμάτα, ούτε και πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε πόλεις και χωριά”.

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