Η καθυστέρηση στο γήπεδο στοιχίζει στη «Μαύρη Θύελλα»  

Οι εμφανίσεις της «Μαύρης Θύελλας» έχουν δημιουργήσει αισιοδοξία στους φιλάθλους της Μεσσηνίας. Το θέαμα που προσφέρει η ομάδα είναι εξαιρετικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να το απολαύσουν οι χιλιάδες φίλαθλοι γιατί δεν υπάρχει γήπεδο στην Καλαμάτα. Το πρόβλημα του γηπέδου αρχίζει να παίρνει πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι φίλαθλοι θέλουν να δουν την ομάδα και κάθε μέρα καθυστέρησης θα έχει διπλό πολιτικό κόστος για Περιφερειάρχη και Δήμαρχο.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδο αποτελεί ταυτόχρονα κρίσιμο στοιχείο για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Κάθε παιχνίδι που δίνεται μακριά από την έδρα της ομάδας αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία. Για να το πούμε και αλλιώς πιθανότατα θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα με τον Άρη αν το παιχνίδι γινόταν στην Καλαμάτα. Με ένα γήπεδο να «βράζει», δεν βγαίνουν εύκολα κάρτες από διαιτητές ούτε το γήπεδο «γέρνει» όταν στραβώνει η κατάσταση. Ακόμα και στο παιχνίδι με τον Βόλο, η έδρα θα λειτουργούσε προωθητικά ενώ και το αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι με τη Λάρισα θα ήταν διαφορετικό.

Υπάρχουν βάσιμες εκτιμήσεις ότι η ολοκλήρωση των έργων στο γήπεδο εντός του 2026 δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Το θέμα είναι το πότε θα ολοκληρωθούν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα να επισπευσθούν οι εργασίες και, στη χειρότερη των περιπτώσεων, το γήπεδο να είναι έτοιμο προκειμένου να παίξει η ομάδα στην Καλαμάτα τα παιχνίδια στη φάση των πλέι άουτ την άνοιξη. Μακάρι βέβαια να έχει καταφέρει να μην χρειαστεί να δώσει αγώνες σε αυτή τη φάση, αλλά επειδή ρεαλιστικά αυτό είναι δύσκολο, να έχει τουλάχιστον την ενίσχυση που χρειάζεται από τους φιλάθλους προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή της στη Super League.

Η έλλειψη ποδοσφαιρικού γηπέδου για την Καλαμάτα είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται να μπει σε νέα βάση. Το Δημοτικό Στάδιο είναι μια λύση ανάγκης που θα πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η διατήρηση της ομάδας στη Super League προϋποθέτει την ύπαρξη γηπέδου που θα αποτελεί πραγματική έδρα. Το μοντέλο που έχει ακολουθηθεί για τις μεγάλες ομάδες θα πρέπει να ακολουθηθεί και εδώ, προκειμένου η ΠΑΕ να αποκτήσει το δικό της γήπεδο. Το ποδόσφαιρο πάει μπροστά όταν οι ομάδες διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές και επενδύουν σε αυτές. Το ζήτημα δεν είναι δηλαδή μια καλή χρονιά, αλλά η συνεχής παρουσία στη μεγάλη κατηγορία. Οι φίλαθλοι δείχνουν ότι θέλουν και μπορούν να στηρίξουν την ομάδα, θα πρέπει να τους δοθεί και η ευκαιρία να το αποδείξουν, κάνοντας και όλοι οι υπόλοιποι αυτό που τους αναλογεί.

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