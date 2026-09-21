Αγνωστοι σκότωσαν και έκλεψαν ζώα στο Εξωχώρι Δυτικής Μάνης

Δύο αγελάδες νεκρές και επτά μοσχάρια να λείπουν από το κοπάδι του βρήκε ένας βοσκός το πρωί της Παρασκευής στην ορεινή περιοχή Πούχαλη, στο Εξωχώρι της Δυτικής Μάνης!

Ο 52χρονος Βαγγέλης Πίτσουλας δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, όταν αντίκρισε τις δύο αγελάδες πυροβολημένες στο κεφάλι, ενώ επτά μοσχάρια που το καθένα ζύγιζε πάνω από 150 κιλά, ήταν άφαντα. Μάλιστα όπως σημειώνει μιλώντας στην “Ε”, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που του κλέβουν ζώα του ή που τα βρίσκει θανατωμένα.

Αγανακτισμένος ο 52χρονος βοσκός: "Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει"

“Εχω φτάσει στο αμήν, είμαι αγανακτισμένος μιας και είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που μου κάνουν ζημιά στο κοπάδι μου. Πέρυσι μου είχαν κλέψει πέντε μοσχάρια, το είχα καταγγείλει στην Αστυνομία και δεν βρέθηκε τίποτα.

Είμαι 32 χρόνια τσοπάνης, δεν έχω πειράξει κανέναν, αλλά πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν ξέρω πως να αντιδράσω.

Αυτά τα ζώα είναι όλη μου η ζωή, από αυτά βιοπορίζομαι. Εχω πάθει μεγάλη ζημιά, πάνω από 25.000 ευρώ”, αναφέρει στην “Ε” πικραμένος ο κ. Πίτσουλας.

Το περιστατικό συνέβη βραδινές ώρες της Πέμπτης ή πρωινές ώρες της Παρασκευής και καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Μάνης το βράδυ της Παρασκευής, ενώ κατατέθηκε μήνυση κατά αγνώστων δραστών.

Κ.Ηλ.