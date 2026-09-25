Αύξηση γεννήσεων στην Πελοπόννησο: Πάνω 5,1% το πρώτο εξάμηνο του 2026

Θετικό παραμένει το πρόσημο στις γεννήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο εξάμηνο του 2026, όμως τα νεότερα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται.

Από αύξηση 7,8% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο, περιορίζεται στο 5,1% στο εξάμηνο, καθώς η εικόνα του δεύτερου τριμήνου δεν ήταν εξίσου ισχυρή. Παρά την επιβράδυνση, η Πελοπόννησος εξακολουθεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση γεννήσεων μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 1.494 γεννήσεις, έναντι 1.422 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, δηλαδή 72 περισσότερες γεννήσεις.

Η σύγκριση με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου είναι αποκαλυπτική. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου είχαν καταγραφεί 56 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2025. Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου η διαφορά αυξήθηκε στις 72. Αυτό σημαίνει ότι στο δεύτερο τρίμηνο προστέθηκαν μόλις 16 γεννήσεις στη θετική διαφορά έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2025. Η ανοδική τάση, επομένως, συνεχίζεται, αλλά με σαφώς χαμηλότερη ταχύτητα.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου είχαν δημιουργήσει προσδοκίες ότι ενδεχομένως διαμορφώνεται μια ισχυρότερη ανοδική τάση. Τα δεδομένα του εξαμήνου απαιτούν μεγαλύτερη επιφύλαξη. Οι 72 επιπλέον γεννήσεις αποτελούν θετική μεταβολή, αλλά παραμένουν μικρός απόλυτος αριθμός και δεν αρκούν ακόμη για ασφαλές συμπέρασμα περί ανατροπής της μακροχρόνιας δημογραφικής πορείας.

Με τα στοιχεία του εξαμήνου αλλάζει και η κατάταξη ως προς την απόλυτη μεταβολή. Στο πρώτο τρίμηνο η Πελοπόννησος ήταν δεύτερη, πίσω από τη Θεσσαλία. Στο εξάμηνο περνά στην πρώτη θέση, με 72 περισσότερες γεννήσεις. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 50 και η Θεσσαλία με 48 περισσότερες γεννήσεις. Συνολικά, επτά από τις 13 Περιφέρειες εμφανίζουν αύξηση.

Εντυπωσιακή παραμένει η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα στην Πελοπόννησο. Οι γεννήσεις κοριτσιών αυξήθηκαν από 664 σε 755, δηλαδή κατά 13,7%, ενώ οι γεννήσεις αγοριών μειώθηκαν από 758 σε 739, κατά 2,5%. Έτσι, η συνολική αύξηση των γεννήσεων στην Περιφέρεια οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των κοριτσιών.

Στάσιμες οι γεννήσεις πανελλαδικά

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο σύνολο της χώρας. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 είχε καταγραφεί αύξηση 0,4%, με 57 περισσότερες γεννήσεις. Στο εξάμηνο αυτή η αύξηση ουσιαστικά εξαφανίζεται.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 31.390 γεννήσεις, έναντι 31.386 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Η διαφορά περιορίζεται σε μόλις τέσσερις γεννήσεις, με την ποσοστιαία μεταβολή να διαμορφώνεται στο 0,0%.

Παρά τη σταθεροποίηση σε σχέση με πέρυσι, η σύγκριση σε βάθος χρόνου δείχνει το μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος. Το πρώτο εξάμηνο του 2021 είχαν καταγραφεί 40.967 γεννήσεις, το 2022 36.505, το 2023 34.202, το 2024 33.096 και το 2025 31.386. Σε πέντε χρόνια έχουν χαθεί περισσότερες από 9.500 γεννήσεις στο εξάμηνο.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν επίσης συνέχιση της μείωσης των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 3.068 γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες, έναντι 3.117 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αντίθετα, οι γεννήσεις από μητέρες ελληνικής ιθαγένειας αυξήθηκαν οριακά από 28.269 σε 28.316. Το ποσοστό τους στο σύνολο των γεννήσεων αυξήθηκε από 90,1% σε 90,2%, ενώ η συμμετοχή των αλλοδαπών και των περιπτώσεων μη δηλωθείσας ιθαγένειας περιορίστηκε από 9,9% σε 9,8%. Η αναλογία γεννήσεων από Ελληνίδες προς αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,2 προς 1, από 9,1 προς 1 το 2025.

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι γεννήσεις αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 2,6%, τον Μάρτιο κατά 1,2% και τον Απρίλιο κατά 2,2%. Αντίθετα, μειώθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 2,9%, τον Μάιο κατά 2,4% και τον Ιούνιο κατά 0,7%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσωρινά και αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων δεδομένων που διαβιβάζονται από τα ληξιαρχεία.

Οι γεννήσεις ανά Περιφέρεια: