Καλαμάτα: Από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός & Φεστιβάλ Χορωδιών

Ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Χορωδίες από 17 χώρες του κόσμου (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Κένυα, Κίνα, Λετονία, Λιθουανία, Μαλαισία, Μεγάλη Βρετανία, Νήσοι Φερόες, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Φινλανδία), θα επισκεφτούν την πόλη μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί - όπως και στα προηγούμενα 5 Φεστιβάλ - την χορωδιακή μουσική, με τη συμμετοχή πλέον των 1.200 χορωδών. Η τελετή έναρξης, οι διαγωνισμοί, τα κονσέρτα φιλίας, ο διαγωνισμός του Μεγάλου Βραβείου, η παρέλαση των χορωδιών, το πάρτι των Χορωδών και η τελετή λήξης, μουσικές εκδηλώσεις σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, θα προσφέρουν μια μεγάλη γιορτή της Χορωδιακής Μουσικής αλλά και ένα αντάμωμα λαών και πολιτισμών.