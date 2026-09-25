Καλαμάτα: Από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός & Φεστιβάλ Χορωδιών

Χορωδίες από 17 χώρες του κόσμου (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Κένυα, Κίνα, Λετονία, Λιθουανία, Μαλαισία, Μεγάλη Βρετανία, Νήσοι Φερόες, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Φινλανδία), θα επισκεφτούν την πόλη μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί - όπως και στα προηγούμενα 5 Φεστιβάλ - την χορωδιακή μουσική, με τη συμμετοχή πλέον των 1.200 χορωδών. Η τελετή έναρξης, οι διαγωνισμοί, τα κονσέρτα φιλίας, ο διαγωνισμός του Μεγάλου Βραβείου, η παρέλαση των χορωδιών, το πάρτι των Χορωδών και η τελετή λήξης, μουσικές εκδηλώσεις σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, θα προσφέρουν μια μεγάλη γιορτή της Χορωδιακής Μουσικής αλλά και ένα αντάμωμα λαών και πολιτισμών.
Ακολουθεί το πρόγραμμα:
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΝΤΑ
20:00 Εναρκτήρια Συναυλία του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού &
Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
14:00 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική
a cappella (Μέρος 1/2)
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛH ΑΙΘΟΥΣΑ
15:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία G – Παιδικές και Νεανικές
Χορωδίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
19:00 Συναυλία Φιλίας
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
19:30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία B1 – Μικτές Χορωδίες,
βαθμός δυσκολίας ΙΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19:30 Διαγωνισμός στις Κατηγορίες B2 & A2 – Χορωδίες ίδιων
Φωνών, Βαθμοί Δυσκολίας II & I
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
20:00 Συναυλία Φιλίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
21:00 Συναυλία Φιλίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
14:00 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική a cappella (Μέρος 2/2)
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
14:30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία F
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
15:00 Συναυλία Φιλίας
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία A1 – Μικτές Χορωδίες,
βαθμός δυσκολίας Ι
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
20:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία P – Δημοφιλής
Χορωδιακή Μουσική
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
20:00 Συναυλία Φιλίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
10:30 Συναυλία Φιλίας
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
10:30 Συναυλία Φιλίας
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
14:30 Διαγωνισμός Βραβείου Χορωδιών Καλαμάτας 2026 -
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18:00 Μεγάλη Παρέλαση των Χορωδιών από το Ιστορικό
Κέντρο μέχρι την Κεντρική Πλατεία
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΝΤΑ
20:00 Τελετή Βραβεύσεων