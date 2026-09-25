Εκδήλωση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο εστιατόριο «Μαντάμ Σουσού» της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες της εστίασης.

Στη διάρκειά της, το WWF Ελλάς θα παρουσιάσει στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί οδηγός καλών πρακτικών που έχουν δημιουργήσει οι σεφ της Costa Navarino, ενώ ο Executive Chef του W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης θα παρουσιάσει πρακτικές και δημιουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα εστιατόρια του προορισμού για τον περιορισμό της σπατάλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανακοίνωση, σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση, σχεδόν 1,3 δισ. τόνοι ετησίως, καταλήγει στα απορρίμματα. Στην Ευρώπη, το 11% της σπατάλης τροφίμων αποδίδεται στην εστίαση και στις υπηρεσίες τροφίμων, το 19% στη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, το 10% στην πρωτογενή παραγωγή και το 8% στο λιανεμπόριο και τη λοιπή διανομή. Η δράση αποτελεί μέρος της συνεργασίας του WWF Ελλάς, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino για την ανάδειξη καλών πρακτικών στον κλάδο της φιλοξενίας. Η Costa Navarino συμμετέχει με την τεχνογνωσία της στη διαχείριση τροφίμων, το Ίδρυμα με την εμπειρία του στη συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις και το WWF Ελλάς με τον σχεδιασμό και την επιστημονική τεκμηρίωση της δράσης. Η εκδήλωση θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες και η είσοδος είναι ελεύθερη, με προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο σύνδεσμος για δήλωση συμμετοχής είναι εδώ.