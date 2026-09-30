Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου για Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

Η Κατερίνα Δρούλια (Ντρούλια) εκλέχτηκε νέα πρόεδρος στο Σύλλογο για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας μετά τις εκλογές που έγιναν στις 13 Σεπτεμβρίου.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: αντιπρόεδρος Ιωάννης Σταθόπουλος, γενικός γραμματέας Αριστοτέλης Γκιουλής, ταμίας Δημήτριος Δημητρακόπουλος, μέλη Φώφη Μπάλτα, Βασίλειος Παναγόπουλος, Ιωάννης Παπακυριακόπουλος.

Μετά την συγκρότηση σε σώμα, όπως τονίζεται από το Σύλλογο, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μέσω της οποίας φάνηκε το θετικό κλίμα και η διάθεση για συνεργασία όλων των μελών στην καινούρια τους θητεία , η οποία σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια με κοινό όραμα και σεβασμό στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του παραδοσιακού και διατηρητέου οικισμού, της Άνω Πόλης. Τα μέλη του Δ.Σ. με διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού αναλαμβάνουν να εργαστούν για τη διατήρηση της ζωντάνιας και της μοναδικότητάς της Άνω Πόλης, ενώ η σχέση τους με τον συγκεκριμένο τόπο δεν είναι μόνο σχέση ευθύνης, αλλά και αγάπης όπως και βαθιάς σύνδεσης με έναν τόπο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κυπαρισσίας.