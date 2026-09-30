Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου: 21 καλλιτεχνικές ομάδες και 37 παραστάσεις τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Αφιερωμένο στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της μαγικής τέχνης του κουκλοθέατρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα συνδυάζοντας όλες τις τέχνες - θέατρο, μουσική, χορό, εικαστικά θα είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 - 18 Οκτωβρίου.

Το παζλ της διοργάνωσης συνθέτουν 21 καλλιτεχνικές ομάδες, 61 καλλιτέχνες, 37 παραστάσεις, 2 δρώμενα, 12 εκπαιδευτικά εργαστήρια, 1 έκθεση καλλιτεχνικής μάσκας, 1 συναυλία στην Καλαμάτα και παραστάσεις σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την ομάδα δημιουργικών εθελοντών ενός πολιτιστικού φορέα με πολυετή σημαντική δραστηριότητα στον πολιτισμό, την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.

Διοργανώνεται αφιλοκερδώς από την Οργανωτική του Επιτροπή, με υπεύθυνη σχεδιασμού και οργάνωσης του Φεστιβάλ, την Λέττα Πετρουλάκη, και την ομάδα δημιουργικών εθελοντών της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, με βάση την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Επίσης γίνεται με την υποστήριξη και άλλων πολιτιστικών και μορφωτικών ιδρυμάτων, όπως του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου και ξένων πρεσβειών χωρών των οποίων οι θίασοι συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, όπως η Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο, η Πρεσβεία της Ισπανίας, το Ινστιτούτο Θερβάντες και πολύτιμοι συνεργαζόμενοι φορείς και τοπικές επιχειρήσεις.

Εμφαση στις ποιοτικές καινοτόμες παραστάσεις

To φετινό επετειακό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας δίνει μεγάλη έμφαση στις ποιοτικές καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, στη στήριξη νέων καλλιτεχνών, στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας, στα πρωτότυπα είδη και υλικά που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες και, τέλος, στην σύμπραξη της τέχνης του κουκλοθέατρου με τις άλλες τέχνες: τη μουσική, το τραγούδι, το χορό, τη ζωγραφική, τα εικαστικά.

Με στόχο την εξωστρέφεια, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, θα προσφέρει δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες Λεσχών Φιλίας (πρώην ΚΑΠΗ), σε ειδικά σχολεία, σε μουσεία και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου: Δημητσάνα, Στυμφαλία, Ναύπλιο, Φιλιατρά, Τρίπολη, Σπάρτη, Άργος, Κόρινθος. Σε αυτή την προσπάθεια του Φεστιβάλ συμβάλουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και τα θεματικά Μουσεία Υδροκίνησης Δημητσάνας και Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου και το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας Ναυπλίου, το ‘Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, με την υποστήριξη της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας. Πραγματοποιούνται δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια: 8 εργαστήρια κατασκευής κουκλοθεατρικής μάσκας σε δημοτικά σχολεία, 2 εργαστήρια κατασκευής εικαστικής μάσκας σε ενήλικες των 2 Λεσχών Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας (πρώην ΚΑΠΗ) και ένα 9ωρο εργαστήρι εικαστικής παραδοσιακής μάσκας από χαρτί κραφτ σε 26 ενήλικες. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε σε τρία τρίωρα και τα έργα που θα φιλοτεχνήσουν οι συμμετέχοντες θα κοσμήσουν μία μεγάλη έκθεση στο Φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Τέλος, το Φεστιβάλ ανακοινώνει φέτος τη δημιουργία προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, σε καλλιτεχνικούς διευθυντές διεθνών φεστιβάλ, όπως του Φεστιβάλ Τeresetes της Μαγιόρκας, του Φεστιβάλ του Κιλκίς, των υπευθύνων της Ακαδημίας Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κύπρου και άλλων πολιτιστικών παραγόντων, προκειμένου να φιλοξενηθούν στην Καλαμάτα, να γνωρίσουν την πόλη, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά στην πορεία της τέχνης του κουκλοθέατρου διεθνώς και να αφιερώσουν χρόνο στη μελέτη μελλοντικών συνεργασιών και συμπαραγωγών.

Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί 10-18 Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζοντας 23 έργα. Από τους 37 καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, οι 20 είναι σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες με μακρά διεθνή πορεία, οι 7 είναι από το εξωτερικό και οι 10 είναι νέοι Έλληνες κουκλοπαίκτες. Συμμετέχουν επίσης σε δράσεις και μουσικά δρώμενα άλλοι 24 ξένοι και Έλληνες καλλιτέχνες μουσικοί και κουκλοπαίκτες.

Από τις 38 παραστάσεις, οι 29 θα παρουσιαστούν σε 2 θεατρικές αίθουσες, το Αμφιθέατρο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας και το Αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Οι υπόλοιπες 11 παραστάσεις θα παρουσιαστούν δωρεάν σε ανοιχτούς χώρους, σε εναλλακτικά καφέ, σε Λέσχες Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας (πρώην ΚΑΠΗ) και σε ειδικά σχολεία. Τέλος, το Φεστιβάλ θα ταξιδέψει και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου με ανάλογες παραστάσεις, σε Δημητσάνα, Στυμφαλία, Ναύπλιο, Φιλιατρά, Τρίπολη, Σπάρτη, Άργος, Κόρινθο.

Προπώληση εισιτηρίων

Ηλεκτρονικά στο more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/festival/10o-festibal-kouklotheatrou-kalamatas/.

Φυσικά σημεία πώλησης:

-Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, Ευριπίδου 2, Καλαμάτα

-Ταμεία θεάτρων στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας & στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 7 ευρώ. Μειωμένο: 5 ευρώ (για μαθητές, φοιτητές, ανέργους)