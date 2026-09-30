Απολογισμός του προγράμματος «Δράσεις για Σένα» στην Οιχαλία

Συνολικά 296 συμμετέχοντες έχουν λάβει πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω του προγράμματος «Δράσεις για Σένα» στον Δήμο Οιχαλίας, ενώ η δράση συνεχίζεται για ακόμη 178 ωφελούμενους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, έχει ολοκληρωθεί ο εκπαιδευτικός κύκλος, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, για τα πρώτα 14 τμήματα του προγράμματος. Σε αυτά συμμετείχαν συνολικά 322 ωφελούμενοι, από τους οποίους οι 301 ολοκλήρωσαν το σύνολο της κατάρτισης και απέκτησαν δικαίωμα στο εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο φτάνει έως τα 2.200 ευρώ. Από τους συμμετέχοντες, 296 πέτυχαν στις εξετάσεις και έλαβαν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται για άλλους 178 ωφελούμενους, οι οποίοι συμμετέχουν στα υπόλοιπα οκτώ τμήματα κατάρτισης. Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται σταδιακά τους επόμενους μήνες, ενώ στόχος είναι το σύνολο της δράσης να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026.

Η δράση αποτελεί μέρος της πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» και ειδικότερα του Υποέργου 2 που αφορά τον Δήμο Οιχαλίας.

Το έργο υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΣΠΑ 2021-2027.