Φαββατάς: “Ο σιδηρόδρομος της Μεσσηνίας πρέπει να ξαναμπεί στις ράγες”

“Από το ξήλωμα του σιδηροδρόμου στις προεκλογικές υποσχέσεις”, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς σε ανάρτησή του.

Παρατηρεί πως “χρειάζονται συγκεκριμένο σχέδιο, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα και πραγματικό έργο. Αρκετά με τα «θα». Ο σιδηρόδρομος της Μεσσηνίας πρέπει να ξαναμπεί στις ράγες”.

Αναλυτικά, ο Δ. Φαββατάς αναφέρει: “Εδώ και χρόνια η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς άφησαν τον σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας να εγκαταλειφθεί. Το μηχανοστάσιο κατέρρευσε, η σιδηροδρομική υποδομή απαξιώθηκε, εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν και η γραμμή οδηγήθηκε στην εγκατάλειψη.

Και τώρα, μετά από όλα αυτά, έρχονται να μας πουν ότι θα ξαναλειτουργήσει το τρένο! Ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς πανηγυρίζει για μια ακόμη ανακοίνωση, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο μιας μελέτης σκοπιμότητας. Δηλαδή. πρώτα αφήνουν τον σιδηρόδρομο να διαλυθεί και μετά μας ζητούν να πανηγυρίσουμε, επειδή θα μελετήσουν αν μπορεί να ξαναλειτουργήσει.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξακολουθεί να δίνει τεράστιο βάρος στους αυτοκινητοδρόμους και στις υποδομές του αυτοκινήτου, με σημαντικούς δημόσιους πόρους να κατευθύνονται σε αυτό το μοντέλο μεταφορών.

Για τον σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας, όμως, ακούμε διαρκώς «θα», «μελέτες» και «εξετάζουμε».

Και ο Δήμος Καλαμάτας; Μιλά για μια «ουδέτερη» και βιώσιμη πόλη το 2030, αλλά χωρίς σύγχρονο μέσο μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Αν θέλει πραγματικά μια βιώσιμη Καλαμάτα, οφείλει να απαιτήσει και να πιέσει για την επαναλειτουργία του τρένου.

Ο σιδηρόδρομος μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το αυτοκίνητο, να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, να βελτιώσει τις μετακινήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη ολόκληρης της Μεσσηνίας.

Δεν μπορούν να διαλύουν τον σιδηρόδρομο και μετά να εμφανίζονται ως αυτοί που θα τον σώσουν.

Οι πολίτες της Μεσσηνίας δεν χρειάζονται άλλη προεκλογική φιέστα. Χρειάζονται συγκεκριμένο σχέδιο, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα και πραγματικό έργο. Αρκετά με τα «θα». Ο σιδηρόδρομος της Μεσσηνίας πρέπει να ξαναμπεί στις ράγες”.