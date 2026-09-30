Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Εγκριση αντιτίμου συμμετοχής στο «Άθληση για Όλους»

Τον καθορισμό του αντιτίμου συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2026-2027 καλείται να εγκρίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων για ενήλικες και παιδιά, αλλά και ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρία και άτομα που βρίσκονται σε κέντρα απεξάρτησης. Μεταξύ άλλων προβλέπονται αεροβική, μυϊκή ενδυνάμωση, καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, άσκηση στις Λέσχες Φιλίας, καθώς και προετοιμασία υποψηφίων για τις ΣΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Σχολές.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η συμμετοχή στα προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες και στα προγράμματα άσκησης σε κέντρα απεξάρτησης θα παραμείνει δωρεάν. Για τις υπόλοιπες δράσεις προτείνεται αντίτιμο που κυμαίνεται από 5 έως 20 ευρώ. Ειδικότερα, για την άσκηση στις Λέσχες Φιλίας προβλέπεται κόστος 5 ευρώ τον μήνα, ενώ για την αεροβική και τη μυϊκή ενδυνάμωση ενηλίκων 10 ευρώ τον μήνα. Η κολύμβηση ενηλίκων προτείνεται στα 15 ευρώ τον μήνα, ενώ η συμμετοχή σε ομάδες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης ενηλίκων ορίζεται στα 20 ευρώ.

Στα 10 ευρώ τον μήνα προτείνεται να διαμορφωθεί το αντίτιμο για την προετοιμασία υποψηφίων για ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικές Σχολές, καθώς και για τα παιδικά τμήματα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου. Η εισήγηση επικαλείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο η μισθοδοσία του προσωπικού των συγκεκριμένων προγραμμάτων καλύπτεται από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες ή από δωρεές και χορηγίες.

Για τη φετινή περίοδο έχουν εγκριθεί συνολικά 58 τμήματα, ενώ οι εγκεκριμένες θέσεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ανέρχονται σε οκτώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση των διαθέσιμων δράσεων. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, μέσω του προγράμματος ενηλίκων θα λειτουργήσει η αίθουσα βαρών μυϊκής ενδυνάμωσης στο Στάδιο, ενώ προβλέπεται πρόγραμμα γυμναστικής για γυναίκες τόσο στο Στάδιο όσο και στην Τέντα. Παράλληλα, σχεδιάζονται επιπλέον τμήματα κολύμβησης και προγράμματα γυμναστικής πρωί και απόγευμα στις Λέσχες Φιλίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται ακόμη η παρουσία προπονητή για όσους προετοιμάζονται για τις εξετάσεις εισαγωγής σε ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικές Σχολές, καθώς και η δημιουργία ομάδων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Μαζικού Αθλητισμού. Θα λειτουργήσουν επίσης παιδικά τμήματα εκμάθησης των δύο αθλημάτων.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί και φέτος το πρόγραμμα άθλησης για ΑμεΑ, τόσο στο ΚΕΦΙΑΠ όσο και στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Η πρόταση που εισάγεται προς συζήτηση αφορά ουσιαστικά τη συνέχιση του μοντέλου που εφαρμόστηκε και την προηγούμενη περίοδο, καθώς στα αντίστοιχα προγράμματα 2025-2026 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει τα ίδια ποσά συμμετοχής.