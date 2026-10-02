Πολεμική Αεροπορία: Εκπρόσωποι 14 κρατών σε συνάντηση στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου η Σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του ΝΑΤΟϊκού προγράμματος πτητικής εκπαίδευσης Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT).

Στη Σύσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι των 14 κρατών-μελών του προγράμματος, καθώς και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USAF) από την Πτέρυγα του ENJJPT. H πτητική εκπαίδευση των Ιπταμένων του προγράμματος ENJJPT πραγματοποιείται στην Αεροπορική Βάση Sheppard της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Τέξας.

Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της 19th Air Force της USAF, Major General Travolis A. Simmons, καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ταξίαρχος (Ι) Ευάγγελος Τσικνάκος.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι της Διοικούσας Επιτροπής, επισκέφθηκαν την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, όπου τους υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Μιχαήλ Κουκουβάς και ενημερώθηκαν σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο που υλοποιείται στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτητικής Εκπαίδευσης.

Τέλος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πολιτιστική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο και να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας.