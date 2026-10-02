Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό: 1.095 περισσότεροι οι θάνατοι το 2025 από τις γεννήσεις στην Μεσσηνία

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό στη Μεσσηνία, καθώς οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις κατά 1.095 το 2025 και κατά 10.502 συνολικά τη δεκαετία 2016–2025.

Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αποκτά το πρόβλημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου η φυσική μείωση του πληθυσμού φθάνει τα 4.000 άτομα πέρσι και τα 38.254 στη δεκαετία. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το έλλειμμα που αφήνει η διαφορά γεννήσεων και θανάτων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μετακινήσεις κατοίκων προς άλλες περιοχές ή το εξωτερικό και οι εγκαταστάσεις νέων κατοίκων.

Αναλυτικά στις 890 υποχώρησαν οι γεννήσεις στη Μεσσηνία το 2025, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της δεκαετίας 2016–2025, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 1.985. Η διαφορά διαμορφώνει φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 1.095 άτομα μέσα σε έναν χρόνο. Στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις κατά 4.000, καθώς καταγράφονται 3.052 γεννήσεις και 7.052 θάνατοι.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιοποι9ήθηκαν χθες 1η Οκτωβρίου, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των γεννήσεων. Σε σύγκριση με το 2024, στη Μεσσηνία μειώνονται κατά 5,8%, από 945 σε 890, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η πτώση φθάνει το 8,2%, από 3.324 σε 3.052. Πανελλαδικά η μείωση είναι 4,2%.

Η Πελοπόννησος καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων μεταξύ των 13 περιφερειών, μετά την Ήπειρο, όπου η πτώση φθάνει το 10,8%.

Το 2016 στη Μεσσηνία καταγράφονται 1.197 γεννήσεις. Το 2025 είναι 307 λιγότερες, με τη συνολική υποχώρηση να φθάνει το 25,6%. Η πρόσκαιρη ανάκαμψη του 2020 και του 2021 ακολουθείται από τέσσερις συνεχόμενες ετήσιες μειώσεις. Από τις 1.163 γεννήσεις του 2021, η Μεσσηνία περνά στις 1.027 το 2022, στις 1.000 το 2023, στις 945 το 2024 και στις 890 το 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σύγκριση με τους θανάτους. Το 2025 καταγράφονται 1.985, σχεδόν όσοι και το 2016, όταν ήταν 1.976. Στα δύο άκρα της δεκαετίας, επομένως, η διεύρυνση του φυσικού ελλείμματος συνδέεται κυρίως με τις λιγότερες γεννήσεις. Η διαφορά θανάτων και γεννήσεων αυξάνεται από 779 σε 1.095 άτομα, κατά 40,6%.

Το 2025 αντιστοιχούν περίπου 223 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις στη Μεσσηνία. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η αναλογία φθάνει τους 231 θανάτους, έναντι 186 στο σύνολο της χώρας.

Από το άθροισμα των ετήσιων στοιχείων των ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν 10.676 γεννήσεις και 21.178 θάνατοι στη Μεσσηνία την περίοδο 2016–2025. Το σωρευτικό φυσικό έλλειμμα ανέρχεται σε 10.502 άτομα.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 38.229 γεννήσεις και 76.483 θάνατοι, με φυσικό έλλειμμα 38.254 ατόμων. Οι θάνατοι στη δεκαετία είναι ουσιαστικά διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Η Μεσσηνία καταγράφει το μεγαλύτερο φυσικό έλλειμμα μεταξύ των πέντε περιφερειακών ενοτήτων της Πελοποννήσου τη δεκαετία 2016–2025, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 10.502. Ακολουθούν η Κορινθία με 8.552, η Λακωνία με 6.740, η Αρκαδία με 6.557 και η Αργολίδα με 5.903.

Το μέγεθος του δημογραφικού ελλείμματος γίνεται ακόμη πιο σαφές αν συγκριθεί με τον πληθυσμό της Απογραφής 2021. Στη Μεσσηνία, η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων κατά 10.502 τη δεκαετία 2016–2025 αντιστοιχεί στο 7,19% των 146.080 μόνιμων κατοίκων της. Στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 7,09%. Αναλογικά με τον πληθυσμό της, τη βαρύτερη εικόνα παρουσιάζει η Αρκαδία με 8,45% και ακολουθεί η Λακωνία με 7,99%. Στην Αργολίδα το ποσοστό διαμορφώνεται σε 6,33% και στην Κορινθία σε 6,18%.

Η φυσική μεταβολή προκύπτει από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων. Για να υπολογιστεί η συνολική μεταβολή του πληθυσμού χρειάζεται να συνυπολογιστούν οι εγκαταστάσεις και οι αποχωρήσεις κατοίκων, από και προς άλλες περιοχές ή το εξωτερικό.

Το 2025 οι γεννήσεις υποχωρούν και στις πέντε περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στη Λακωνία, κατά 16,5%, και ακολουθούν η Αρκαδία με 12,7%, η Αργολίδα με 10,1%, η Μεσσηνία με 5,8% και η Κορινθία με 2,7%.

Η Μεσσηνία διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων στην Περιφέρεια, με 890, έναντι 864 της Κορινθίας. Ταυτόχρονα εμφανίζει το μεγαλύτερο φυσικό έλλειμμα σε απόλυτους αριθμούς, με τους θανάτους να υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 1.095. Ακολουθεί η Κορινθία με έλλειμμα 969 ατόμων.

Η δυσμενέστερη αναλογία θανάτων προς γεννήσεις καταγράφεται στην Αρκαδία, όπου σε κάθε 100 γεννήσεις αντιστοιχούν περίπου 286 θάνατοι.

Παρά τη νέα πτώση των γεννήσεων, το φυσικό έλλειμμα του 2025 είναι μικρότερο από εκείνο του 2024, λόγω της μείωσης των θανάτων. Στη Μεσσηνία οι θάνατοι υποχωρούν κατά 165, από 2.150 σε 1.985, και το έλλειμμα περιορίζεται από 1.205 σε 1.095 άτομα. Στην Πελοπόννησο οι θάνατοι μειώνονται κατά 561, από 7.613 σε 7.052, και το έλλειμμα από 4.289 σε 4.000 άτομα.

Η Μεσσηνία καταγράφει το μεγαλύτερο φυσικό έλλειμμα μεταξύ των πέντε περιφερειακών ενοτήτων της Πελοποννήσου τη δεκαετία 2016–2025, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 10.502. Ακολουθούν η Κορινθία με 8.552, η Λακωνία με 6.740, η Αρκαδία με 6.557 και η Αργολίδα με 5.903.

Η μακροχρόνια εικόνα παραμένει δυσμενής. Οι γεννήσεις στην Περιφέρεια μειώνονται κατά 30,4% μεταξύ 2016 και 2025, από 4.385 σε 3.052, έναντι πτώσης 29,4% στο σύνολο της χώρας. Η Μεσσηνία εμφανίζει μικρότερη υποχώρηση στη συγκεκριμένη σύγκριση, κατά 25,6%, ενώ το 2025 η ετήσια μείωσή της ξεπερνά την πανελλαδική.

Σε εθνικό επίπεδο, το 2025 καταγράφονται 65.618 γεννήσεις και 121.841 θάνατοι, με φυσική μείωση 56.223 ατόμων. Στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων καταγράφεται σε κάθε έτος της εξεταζόμενης δεκαετίας.

Έτος Γεννήσεις Μεσσηνίας Θάνατοι Μεσσηνίας Φυσική μεταβολή Γεννήσεις Πελοποννήσου Θάνατοι Πελοποννήσου Φυσική μεταβολή 2016 1.197 1.976 −779 4.385 7.059 −2.674 2017 1.161 2.228 −1.067 4.239 7.634 −3.395 2018 1.092 2.025 −933 4.116 7.316 −3.200 2019 1.071 2.094 −1.023 3.926 7.544 −3.618 2020 1.130 2.084 −954 4.006 7.571 −3.565 2021 1.163 2.222 −1.059 4.061 8.295 −4.234 2022 1.027 2.287 −1.260 3.661 8.522 −4.861 2023 1.000 2.127 −1.127 3.459 7.877 −4.418 2024 945 2.150 −1.205 3.324 7.613 −4.289 2025 890 1.985 −1.095 3.052 7.052 −4.000 Σύνολο 10.676 21.178 −10.502 38.229 76.483 −38.254