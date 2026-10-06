Κάλεσμα ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στηρίζει την κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας και καλεί στη συγκέντρωση που οργανώνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, έξω από την Εφορία Καλαμάτας.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: “Στεκόμαστε δίπλα στους βιοπαλαιστές αγρότες, που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την παραγωγή και την ίδια τους τη ζωή, αφού το εισόδημά τους δεν φτάνει για να τα βγάλουν πέρα με το τεράστιο κόστος. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους και τα αιτήματά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν να καλλιεργούν ποιοτικά προϊόντα για όλους μας.

Το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που πουλούν στους εμπόρους και τους βιομηχάνους, η ελλιπής επιστημονική και σε υποδομές στήριξη από τη μεριά τους κράτους, οι αθρόες εισαγωγές μέσω διεθνών συμφωνιών, οι επιδοτήσεις που δεν φτάνουν όπως θα έπρεπε στους μικρούς αγρότες, οι ανεπαρκείς αποζημιώσεις, είναι μερικά από τα μεγάλα προβλήματα που η κυβέρνηση πρέπει να λύσει.

Δεν είναι δυνατόν οι αγρότες να παράγουν χωρίς να τα βγάζουν πέρα και εμείς οι εργαζόμενοι και ο λαός να δυσκολευόμαστε να αγοράσουμε τα πανάκριβα αγροτικά προϊόντα στο ράφι, για να θησαυρίζουν οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων super market”.