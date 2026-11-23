Με λαμπρότητα γιορτάστηκε το πρωί του Σαββάτου στην Καλαμάτα η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και η γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Μετά τη θεία λειτουργία τελέσθηκε δοξολογία στον ναό της Υπαπαντής του Χριστού, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Νταμάτης, Αρχιερατικός Επίτροπος Καλαμάτας, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση Εκκλησίας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνεχεία τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της πλατείας 23ης Μαρτίου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Προνοίας Μαρία Οικονομάκου, οι διοικητές του 9ου Συντάγματος Πεζικού, Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Χαρίτος και της 120 ΠΕΑ, Σμήναρχος (Ι) Μιχαήλ Κουκουβάς, ο Αστυνονικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων κ.α.