Υπερσύγχρονα ρομποτικά συστήματα στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου

Σε λειτουργία τέθηκαν χθες δύο υπερσύγχρονα ρομποτικά συστήματα ROWA στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου, τα οποία μπορούν να αποθηκεύουν συνολικά από 70.000 έως 80.000 συσκευασίες φαρμάκων και να εξυπηρετούν μέχρι 3.000 παραγγελίες ημερησίως.

Την έναρξη λειτουργίας των νέων συστημάτων ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Παύλος Μπουζιάνης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική στιγμή στην ιστορία του συνεταιρισμού.

Όπως αναφέρει, την απόφαση για την εγκατάσταση των δύο ρομποτικών συστημάτων έλαβε το νέο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αλλαγή του μηχανογραφικού προγράμματος, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φαρμακείων.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουζιάνη, τα νέα συστήματα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς επιτρέπουν την ταχύτερη εκτέλεση των παραγγελιών και τον περιορισμό των λαθών στη διαχείριση των φαρμάκων.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ευχαριστεί το διοικητικό συμβούλιο, τον διευθυντή, τα στελέχη και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάστηκαν και εκτός ωραρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Παράλληλα, συγχαίρει τους τεχνικούς της εταιρείας που ανέλαβε τη συναρμολόγηση των συστημάτων και ευχαριστεί τους συνεταιριστές φαρμακοποιούς για τη στήριξη και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια των αλλαγών.

Ο κ. Μπουζιάνης εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα επένδυση θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνεταιρισμού και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των φαρμακείων που συνεργάζονται μαζί του.