Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος: Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος τονίζει πως η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον καθοριστικό ρόλο και τη δυνατή φωνή που πρέπει να έχουν τα άτομα με βιωμένη εμπειρία προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Με τίτλο «Όταν το βίωμα γίνεται φωνή αλλαγής» το Περιφερειακό Τμήμα υπογραμμίζει ότι η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή των ίδιων των ληπτών στη διαμόρφωση των πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος και τη διασφάλιση ποιοτικών, δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Σε ανακοίνωση του επισημαίνει:

“Η πραγματική αποϊδρυματοποίηση απαιτεί ριζικές ιδεολογικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται η υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναδεικνύοντας παράλληλα το πρόβλημα που προκαλούν οι πολιτικές λιτότητας, ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης στη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, τα διεθνή και εγχώρια δεδομένα δείχνουν ότι η στροφή προς τη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, καθώς μόλις 1 στις 10 χώρες (9%) έχει μεταβεί πλήρως από την ιδρυματική φροντίδα ψυχικής υγείας σε μοντέλα που βασίζονται στην κοινότητα.

Για τον λόγο αυτό, το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου καλεί την Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ισχυρών, δωρεάν κοινοτικών δομών και υπηρεσιών για όλες τις ηλικίες –μια ανάγκη που είναι ιδιαίτερα έντονη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δομές όπως τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, τα κέντρα ημέρας, τα κέντρα ψυχικής υγείας και οι κινητές μονάδες πρέπει να ενισχυθούν άμεσα, ενώ παράλληλα επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των ατόμων με βιωματική εμπειρία σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, φέρνοντας την ουσιαστική αλλαγή στο σύστημα.

Με βασικό σύνθημα «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς», οι κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Π.Τ. Πελοποννήσου του ΣΚΛΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα δημόσιο, καθολικά προσβάσιμο σύστημα ψυχικής υγείας, το οποίο δεν θα αποκλείει, δεν θα περιορίζει και δεν θα φιμώνει, αλλά θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, θα σέβεται την αξιοπρέπεια και θα δίνει ουσιαστικό λόγο στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας”.