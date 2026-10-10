Δήμος Μεσσήνης: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Το έργο πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας και τον Οκτώβριο, συνεχίζουν στον Δήμο Μεσσήνης, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με τον Δήμο.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο, για τον Οκτώβριο έχουν προγραμματίσει πέντε δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στις Κοινότητες Χατζή, Κόκκινου, Μαθίας, Πετριτσίου και Πελεκανάδας.

Στόχος των δράσεων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας: χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Επιπλέον, θα παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και συμβουλευτική πρόληψης και υγείας. Οι πολίτες που θα προσέλθουν για εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ τους.

Οι δράσεις πραγματοποιούναι από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ξεκίνησαν την Πέμπτη από το κοινοτικό ιατρείο Χατζή και συνεχίζονται ως εξής: Στο Κόκκινου (κοινοτικό κατάστημα) την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Στη Μαθία (κοινοτικό κατάστημα) την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Στο Πετρίτσι (κοινοτικό ιατρείο) την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Στην Πελεκανάδα (παλιό δημοτικό σχολείο) την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

* Σημειώνεται ότι για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8 π.μ. έως 4 μ.μ.

Οι δράσεις υλοποιούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.