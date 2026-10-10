Νέοι από την Ιταλία στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις και τη μεσογειακή φιλοξενία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν νέοι από την Ιταλία, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Κορώνη, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντισμού Νέων «Le 4:00 del pomeriggio», με τη συμμετοχή νέων ηλικίας 16 έως 18 ετών από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της Καθολικής Εκκλησίας Caritas Diocesi των ιταλικών πόλεων San Miniato και Cesena. Την ομάδα, που συνοδευόταν από δύο ενήλικες, καθοδηγούσε η Επίτιμη Προξενική Πράκτορας της Ιταλίας στην Καλαμάτα και πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΠΑΛΜΙ στη Μεσσήνη, Margherita Bovicelli.

Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος, Δημήτρης Μανιατάκης, και η αντιπρόεδρος, Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη, προσφέροντάς τους παραδοσιακά τοπικά εδέσματα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η Μεσογειακή Διατροφή, όχι μόνο ως διατροφικό πρότυπο, αλλά και ως τρόπος ζωής που συνδέεται με τις καθημερινές συνήθειες, τη φιλοξενία και το μοίρασμα.

Ο Δημήτρης Μανιατάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ένταξης της Μεσογειακής Διατροφής στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της Κορώνης, η οποία από το 2010 αποτελεί Εμβληματική Κοινότητα εκπροσωπώντας την Ελλάδα, καθώς και τη συμβολή του Ιδρύματος στην ανάδειξη και διατήρηση αυτής της πολιτιστικής παράδοσης.

Στη συνέχεια, οι νέοι περιηγήθηκαν στην εικαστική έκθεση «Imaginary» του Reinhard von der Thannen, στην Αίθουσα Ταρσούλη, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον δημιουργό και να ξεναγηθούν από τον ίδιο στα έργα του. Ακολούθησε επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και ενημέρωση για τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αείμνηστο καθηγητή Πέτρο Θέμελη, στην ομώνυμη αίθουσα που λειτουργεί και ως αναγνωστήριο, όπου οι επισκέπτες γνώρισαν μέρος της σημαντικής βιβλιογραφικής του παρακαταθήκης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε το βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Το φαγητό και οι τόποι της καρδιάς». Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν αναμνήσεις και εμπειρίες που συνδέουν τις γεύσεις με αγαπημένους τόπους και ανθρώπους, αναδεικνύοντας το φαγητό ως κοινό στοιχείο μνήμης, πολιτισμού και επικοινωνίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Κτήμα Μανιατάκη, όπου οι νέοι γνώρισαν από κοντά τον ελαιώνα και τον αμπελώνα, ενώ ο επιστάτης του κτήματος, Πέτρος Σιψάς, τους ξενάγησε στο μικρό μουσείο με τα παλαιά εργαλεία και μηχανήματα επεξεργασίας σταφυλιών. Η εμπειρία συμπληρώθηκε με τοπικές γεύσεις και παραδοσιακό γλυκό, δίνοντας στους επισκέπτες μια ακόμη εικόνα της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής.

Η συνεργασία του Μανιατακείου Ιδρύματος με το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, ενισχύοντας τους δεσμούς επικοινωνίας και πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες. Μάλιστα, οι συνταγές, οι ιστορίες και οι προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων πρόκειται να συγκεντρωθούν σε ένα κοινό κείμενο, με στόχο να αναδειχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που, μέσα από τη γαστρονομία, τις μνήμες και τις παραδόσεις, ενώνουν τους λαούς της Μεσογείου.