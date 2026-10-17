Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου: “Οι απειλές κατά της ζωής της Αγρίου δεν θα περάσουν”

“Οι απειλές κατά της ζωής της διευθύντριας της ΥΔΟΜ Καλαμάτας δεν θα περάσουν. Η τρομοκρατία, ο εκφοβισμός, ο εκβιασμός και οι φασιστικές πρακτικές δεν έχουν θέση ούτε στη Μάνη ούτε πουθενά”, επισημαίνει με κατηγορηματικό τρόπο η Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου.

Και καταδικάζει απερίφραστα την ανώνυμη απειλητική επιστολή προς τη διευθύντρια της ΥΔΟΜ Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“Η Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου καταδικάζει απερίφραστα την ανώνυμη απειλητική επιστολή προς τη διευθύντρια της ΥΔΟΜ Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου. Με χυδαίες ύβρεις, ανατριχιαστικές περιγραφές βίας, ευθείες απειλές κατά της ζωής της και συγκεκριμένο τελεσίγραφο, ο συντάκτης επιχειρεί να επιβάλει υπηρεσιακές αποφάσεις μέσω του τρόμου. Αυτό δεν είναι αγανάκτηση ούτε διαμαρτυρία. Είναι ωμός εκφοβισμός, εκβιασμός και φασιστική συμπεριφορά που πλήττει όχι μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Αφορμή φαίνεται να είναι η εκκρεμότητα σχετικά με τη δόμηση οικοπέδων στη ζώνη των 800 μέτρων στους πάνω από 60 οικισμούς του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς και το αδιέξοδο με τις διατάξεις για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Η ΥΔΟΜ αναμένει διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΝ, ενώ η πολυνομία, οι αντιφατικές ερμηνείες και η παρατεταμένη πολεοδομική αβεβαιότητα ταλαιπωρούν πολίτες, μηχανικούς και υπηρεσίες. Η ευθύνη για αυτό το αδιέξοδο ανήκει πρώτα απ’ όλα στο αρμόδιο να νομοθετεί για τα πολεοδομικά θέματα υπουργείο, το ΥΠΕΝ. Δεν μπορεί να μεταφέρεται στην δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην διευθύντρια της Πολεοδομίας η συνολική επίλυση αυτών των θεμάτων. Η διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι απολύτως θεμιτή. Οι απειλές θανάτου και ο εκβιασμός δεν αποτελούν ούτε λύση ούτε άλλοθι.

Καλούμε:

Τον δήμαρχο Καλαμάτας να καταδικάσει άμεσα και δημόσια την επίθεση και να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την προστασία της Διευθύντριας και όλων των εργαζομένων της ΥΔΟΜ.

Τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης να πάρει εξίσου ξεκάθαρη θέση και να συμβάλει στην απομόνωση τέτοιων επικίνδυνων συμπεριφορών. Δεν αρκούν γενικόλογες δηλώσεις, απαιτείται καθαρή στάση. Κανένας ανώνυμος θρασύδειλος δεν δικαιούται να επικαλείται τους προγόνους και την ιστορία των Μανιατών για να απειλεί μια γυναίκα με θάνατο. Η λεβεντιά της Μάνης είναι τιμή, αξιοπρέπεια και ευθύνη, όχι φασιστικού τύπου πρακτικές, τραμπουκισμός, αυτοδικία, εκφοβισμός και εκβιασμός.

Το ΤΕΕ, κάθε συλλογικό όργανο των μηχανικών και κάθε δημοκρατικό πολίτη να καταδικάσει την βία, την απειλή, κατά της ζωής της Διευθύντριας της ΥΔΟΜ Καλαμάτας, Σταυρούλας Αγρίου.

Απαιτούμε: Την άμεση κινητοποίηση αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συντάκτη, τη διερεύνηση των απειλών και της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της εκβίασης, την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών και την εξέταση αναγκαίων μέτρων προστασίας. Από το ΥΠΕΝ σαφείς, άμεσες και εφαρμόσιμες απαντήσεις για τα πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης και της χώρας. Η πολεοδομική, διοικητική αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχίζει να τροφοδοτεί αδιέξοδα και εντάσεις.

Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Σταυρούλας Αγρίου. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται για τη ζωή του επειδή ασκεί τα καθήκοντά του. Σήμερα στοχοποιείται εκείνη, αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε μηχανικός, υπάλληλος ή πολίτης. Η σιωπή απέναντι στις απειλές δεν είναι ουδετερότητα, είναι ανοχή. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι Υπηρεσίες Δόμησης σε χώρους φόβου. Η δημοκρατία, η νομιμότητα και η ανθρώπινη ζωή δεν εκβιάζονται”.