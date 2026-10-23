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Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026 15:18

Η ΑΔΕΔΥ για τον εκφοβισμό της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας

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Η ΑΔΕΔΥ για τον εκφοβισμό της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας

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“Τις πρακτικές εκφοβισμού των εργαζομένων” καταδικάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Καταγγέλλει “το περιστατικό που δημοσιοποιήθηκε από συνδικαλιστικά όργανα, με την αποστολή ανώνυμης επιστολής με απειλητικό περιεχόμενο προς τη διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας” και σημειώνει: “Οι απειλές και η στοχοποίηση δεν μπορούν να αποτελούν μέσο παρέμβασης στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την πολυνομία, τις συχνά αντικρουόμενες και περίπλοκες ρυθμίσεις στον τομέα της πολεοδομίας και η σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών ούτε κρύβονται, ούτε όμως μπορεί να αποτελούν το άλλοθι σε πρακτικές εκφοβισμού και απειλών. Οι ευθύνες αυτές δεν μπορεί να μεταφέρονται στις πλάτες των εργαζομένων”.

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ απαιτεί “να διερευνηθεί άμεσα και σε βάθος η υπόθεση, να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων”.

Κατηγορία Κοινωνία
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