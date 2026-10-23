Η ΑΔΕΔΥ για τον εκφοβισμό της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας

Καταγγέλλει “το περιστατικό που δημοσιοποιήθηκε από συνδικαλιστικά όργανα, με την αποστολή ανώνυμης επιστολής με απειλητικό περιεχόμενο προς τη διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας” και σημειώνει: “Οι απειλές και η στοχοποίηση δεν μπορούν να αποτελούν μέσο παρέμβασης στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την πολυνομία, τις συχνά αντικρουόμενες και περίπλοκες ρυθμίσεις στον τομέα της πολεοδομίας και η σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών ούτε κρύβονται, ούτε όμως μπορεί να αποτελούν το άλλοθι σε πρακτικές εκφοβισμού και απειλών. Οι ευθύνες αυτές δεν μπορεί να μεταφέρονται στις πλάτες των εργαζομένων”.

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ απαιτεί “να διερευνηθεί άμεσα και σε βάθος η υπόθεση, να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων”.