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Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 08:48

Συντήρηση των αρχαίων της πλατείας Υπαπαντής

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Συντήρηση των αρχαίων της πλατείας Υπαπαντής

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Εργασίες συντήρησης των αρχαίων στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Να επισημάνουμε ότι το έργο προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στην περιοχή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το μόνο που απομένει, είναι η τοποθέτηση πράσινου στα παρτέρια που έχουν δημιουργηθεί. Η τοποθέτησή του θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου από τον Δήμο Καλαμάτας. Ακόμα, αναμένεται να απομακρυνθεί και η συρμάτινη περίφραξη στην ανατολική πλευρά. Στον χώρο που έχει φωταγωγηθεί, έχει τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης, για το τι ακριβώς είναι τα αρχαία, με τίτλο “Αρχαίες Φαρές”.

Κατηγορία Κοινωνία
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