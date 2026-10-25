Συντήρηση των αρχαίων της πλατείας Υπαπαντής

Να επισημάνουμε ότι το έργο προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στην περιοχή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το μόνο που απομένει, είναι η τοποθέτηση πράσινου στα παρτέρια που έχουν δημιουργηθεί. Η τοποθέτησή του θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου από τον Δήμο Καλαμάτας. Ακόμα, αναμένεται να απομακρυνθεί και η συρμάτινη περίφραξη στην ανατολική πλευρά. Στον χώρο που έχει φωταγωγηθεί, έχει τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης, για το τι ακριβώς είναι τα αρχαία, με τίτλο “Αρχαίες Φαρές”.