Συνάντηση εργασίας για κοινωνικές δράσεις στα Φιλιατρά

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα Φιλιατρά, στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας, με στόχο τη διασύνδεση των κοινωνικών δομών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις υποστηρικτικές δομές της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και τοπικών κοινωνικών φορέων, ο ρόλος των Κέντρων Κοινότητας καθώς και η ενίσχυση της δικτύωσης και του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Συζητήθηκε επίσης η διερεύνηση των τοπικών αναγκών, πιλοτικών δράσεων κοινωνικής καινοτομίας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής

Έγινε παρουσίαση της δράσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τριφυλίας τους 11 μήνες λειτουργίας του και οι Πρόεδροι του Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Νίκος Κούρδογλου και του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών Βιβή Παντελάκη παρουσίασαν καλές πρακτικές κοινωνικών δράσεων με αποδέκτη την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Συνοχής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας Δήμου Τριφυλίας Νίκος Φρούσος, η Πρ/νη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου Καν. Καράμπελα, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δημ. Παπούλια, στελέχη της PCM - Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών Ε.Π.Ε.», Σύμβουλοι επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Τριφυλίας για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Μ. Παναγιωτοπούλου, η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας Φωτ. Στυλιανού και υπάλληλοι του Τμήματος, του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, του ΚΑΠΗ Δήμου Τριφυλίας, στελέχη των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας, στελέχη της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας καθώς και στελέχη της Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης.

Στο διάλειμμα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε σύντομη ξενάγηση στο Μουσείο, με τα εκθέματα του συσσιτίου να παραπέμπουν σε μια καλή πρακτική κοινωνικής αλληλεγγύης της εποχής.